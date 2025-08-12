Liderii a 26 de țări din UE au trimis o scrisoare lui Trump și Putin și cer ca negocierile de pace să se facă doar cu Ucraina prezentă. Doar Ungaria nu a semnat documentul

Autor: Daniel Groza
Marti, 12 August 2025, ora 10:28
112 citiri
Liderii a 26 de țări din UE au trimis o scrisoare lui Trump și Putin și cer ca negocierile de pace să se facă doar cu Ucraina prezentă. Doar Ungaria nu a semnat documentul
Liderii europeni cer ca negocierile de pace să nu se facă fără Ucraina FOTO Casa Albă

O scrisoare semnată de 26 de lideri ai Uniunii Europene a transmis că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor și că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene și europene. Ungaria nu s-a asociat acestei declarații.

"Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina.

O pace justă și durabilă, care aduce stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

Poporul Ucrainei trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților", scriu liderii europeni în scrisoare comună.

Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina

Liderii europeni avertizează că: "Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai ample pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei.

Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și alți parteneri cu aceleași viziuni, va continua să ofere sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, în timp ce Ucraina își exercită dreptul inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse".

În plus, scrisoarea afirmă că: "O Ucraină capabilă să se apere eficient este o parte integrantă a oricăror garanții de securitate viitoare. Uniunea Europeană și statele membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților lor respective, în conformitate cu dreptul internațional și cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și ținând cont de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre.

Uniunea Europeană subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin și va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE".

Orice acord la care se va ajunge la summitul dintre Trump și Putin va fi doar începutul ANALIZĂ Financial Times
Orice acord la care se va ajunge la summitul dintre Trump și Putin va fi doar începutul ANALIZĂ Financial Times
Acordul de la München din 1938 este adesea citat ca un exemplu generalizat al eșecului de a se opune dictatorilor. Summitul Trump-Putin programat pentru vineri, 15 august, în Alaska seamănă cu...
Din America se vede altfel. Un fost consilier al lui Trump susține că „Putin va pleca învins” din Alaska, dar cu tolba plină
Din America se vede altfel. Un fost consilier al lui Trump susține că „Putin va pleca învins” din Alaska, dar cu tolba plină
Cu doar câteva zile înaintea unui summit așteptat cu interes la nivel internațional, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, Robert O'Brien, a declarat...
#razboi Ucraina, #scrisoare, #lideri ue, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #negocieri pace , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Moment cum rar se vede! Emma Raducanu a auzit un copil si s-a oprit in timpul jocului. Replica arbitrului a lasat-o fara cuvinte
ObservatorNews.ro
Noua propunere la pensiile private: renta viagera, toata viata, insa fara a putea mosteni banii
DigiSport.ro
S-a terminat "telenovela": negocierile pentru transferul lui Ianis Hagi, incheiate

Fără Filtru Ep.116 - O nouă frauda cu PNRR...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cod galben de caniculă marți, 12 august. ANM anunță „temperaturi deosebit de ridicate” în mai multe regiuni
  2. Liderii a 26 de țări din UE au trimis o scrisoare lui Trump și Putin și cer ca negocierile de pace să se facă doar cu Ucraina prezentă. Doar Ungaria nu a semnat documentul
  3. Cum a ajuns o femeie de 55 de ani să vândă tot și să se mute în Albania: „Sunt foarte fericită aici”
  4. Fostul director Romsilva care a luat 100.000 de euro bonus de pensionare a ajuns pe mâna DNA
  5. Pană de curent în Irak, din cauza caniculei. Temperaturile au ajuns la 50 de grade Celsius
  6. Circumstanțe atenuante pentru un inspector ANAF, pentru că a luat mită prea mică. Judecătorii l-au condamnat la închisoare cu suspendare
  7. Un specialist care urmărește războiul Rusia-Ucraina de la început îi taie aripile lui Trump: „Putin nu a arătat vreo dorință de a face compromisuri”
  8. Noi reguli pentru vizele de SUA. Cine scapă de interviu. Anunț de ultimă oră de la Ambasada din București
  9. Șeful DGASPC Giurgiu și-a găsit mașina ciuruită: "Celor care cred că astfel de tactici mă vor descuraja, le spun doar atât: v-ați înșelat"
  10. Un procuror din România a fost arestat și este trimis în judecată. Ar fi sustras dovezi ca să-l scape de pedeapsă pe un preot acuzat că a violat de mai multe ori o minoră