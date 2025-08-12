Liderii a 26 de țări din UE au trimis o scrisoare lui Trump și Putin și cer ca negocierile de pace să se facă doar cu Ucraina prezentă. Doar Ungaria nu a semnat documentul

Liderii europeni cer ca negocierile de pace să nu se facă fără Ucraina FOTO Casa Albă

O scrisoare semnată de 26 de lideri ai Uniunii Europene a transmis că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a decide asupra viitorului lor și că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele ucrainene și europene. Ungaria nu s-a asociat acestei declarații.

"Noi, liderii Uniunii Europene, salutăm eforturile președintelui Trump pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și pentru a realiza o pace și o securitate juste și durabile pentru Ucraina.

O pace justă și durabilă, care aduce stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță.

Poporul Ucrainei trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul. Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina. Negocieri semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților", scriu liderii europeni în scrisoare comună.

Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina

Liderii europeni avertizează că: "Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei are implicații mai ample pentru securitatea europeană și internațională. Împărtășim convingerea că o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și Europei.

Uniunea Europeană, în coordonare cu SUA și alți parteneri cu aceleași viziuni, va continua să ofere sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, în timp ce Ucraina își exercită dreptul inerent la autoapărare. De asemenea, va continua să mențină și să impună măsuri restrictive împotriva Federației Ruse".

În plus, scrisoarea afirmă că: "O Ucraină capabilă să se apere eficient este o parte integrantă a oricăror garanții de securitate viitoare. Uniunea Europeană și statele membre sunt pregătite să contribuie în continuare la garanțiile de securitate pe baza competențelor și capacităților lor respective, în conformitate cu dreptul internațional și cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și ținând cont de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre.

Uniunea Europeană subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin și va continua să sprijine Ucraina pe calea sa către aderarea la UE".

