Liderii europeni o iau înaintea lui Trump: Mutarea care îl lovește direct pe Putin

Putin ar putea fi lovit de sprijinul masiv al Europei pentru Ucraina FOTO: Hepta

Liderii europeni, inclusiv cei din Marea Britanie, o iau înaintea lui Donald Trump în privința punerii unei mai mari presiuni asupra Moscovei. Ei sunt din ce în ce mai încrezători că o mutare îl va lovi direct pe Putin și-l va face să opreasacă războiul. Propunerea europenilor este de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro garantat cu depozitele înghețate ale Rusiei din Europa, o mișcare considerată esențială pentru ca Kievul să își mențină efortul de apărare contra Moscovei.

Propunerile Comisiei Europene au fost discutate la o reuniune a miniștrilor de finanțe din G7 la Washington săptămâna trecută și vor fi dezbătute la un summit al liderilor UE joi, la Bruxelles. Participarea SUA rămâne incertă, potrivit The Guardian.

Radosław Sikorski, ministrul polonez de externe, a declarat săptămâna trecută că este convins că „problema utilizării, în numele victimei agresiunii, a activelor rusești înghețate se îndreaptă spre o rezoluție fericită”.

El a spus că un acord este realizabil până la sfârșitul anului: „Este foarte simplu, fie folosim banii agresorului, fie va trebui să folosim propriii noștri bani. Nu mă întrebați ce prefer.”

Conform planului – schițat într-un document de două pagini de către Comisia Europeană luna trecută – UE ar acorda Ucrainei un împrumut fără dobândă de 140 de miliarde de euro, bazat pe activele rusești înghețate deținute la agenția financiară Euroclear.

Împrumutul ar fi acordat pe baza faptului că Rusia ar folosi activele înghețate pentru a acoperi despăgubirile de război la sfârșitul conflictului. „Ceea ce propunem nu este confiscarea”, a declarat reporterilor la începutul acestei luni un înalt oficial al UE.

Ucraina a înregistrat un deficit bugetar anual, deoarece a luptat împotriva invaziei rusești. În trecut, s-a bazat pe guvernele aliate pentru a o sprijini cu împrumuturi suplimentare. Însă creșterea costurilor și sprijinul incert al SUA sporesc angajamentul financiar față de aliații europeni ai Ucrainei.

În septembrie, Ucraina a estimat că va avea nevoie de 50 de miliarde de dolari în sprijin extern pentru 2026. În special, oficialii UE cred că Ucraina va avea nevoie de o injecție urgentă de fonduri pentru efortul său de război începând cu aprilie 2026, în contextul în care nu există niciun semn de progres în negocierile de pace.

Belgia deține 183 de miliarde de euro ale Rusiei

Belgia deține active înghețate în valoare de 183 de miliarde de euro la Euroclear, cu sediul la Bruxelles, și a solicitat garanții detaliate că nu va fi lăsată singură cu proiectul de lege, dacă schema se prăbușește, declanșând o serie de acțiuni în justiție. De asemenea, dorește mai multă presiune asupra G7 pentru a lua măsuri similare pentru a ajuta Ucraina.

Rachel Reeves, ministrul de finanțe din Marea Britanie, a discutat planurile cu colegii săi miniștri de finanțe din G7 la Washington săptămâna aceasta, în cadrul întâlnirii lor în marja reuniunii anuale a Fondului Monetar Internațional.

O parte a schemei este ca țările G7 să se unească pentru a garanta datoriile, în principal pentru a liniști Belgia, unde se află cea mai mare parte a banilor băncii centrale rusești, înghețați la începutul conflictului la scară largă.

Se așteaptă ca Marea Britanie să contribuie la acest aspect al schemei, în ciuda faptului că deține direct puține active rusești înghețate. Se înțelege că negocierile continuă cu privire la contribuțiile fiecărei țări G7 la aceste garanții - inclusiv dacă SUA vor juca un rol.

Participarea americană este mai puțin sigură, dar SUA deține, de asemenea, doar o cantitate modestă de active bancare rusești, de aproximativ 7 miliarde de dolari. Deși sprijinul Casei Albe va fi considerat important din punct de vedere politic și juridic, acesta nu este neapărat esențial din punct de vedere economic.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „G7 este de acord că trebuie să continuăm să facem presiuni asupra lui Putin pentru a veni la masa negocierilor, precum și să explorăm o nouă modalitate de finanțare a efortului de război al Ucrainei prin utilizarea valorii activelor suverane rusești.”

