Liderii europeni o iau înaintea lui Trump: Mutarea care îl lovește direct pe Putin

Autor: George Titus Albulescu
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 02:30
417 citiri
Liderii europeni o iau înaintea lui Trump: Mutarea care îl lovește direct pe Putin
Putin ar putea fi lovit de sprijinul masiv al Europei pentru Ucraina FOTO: Hepta

Liderii europeni, inclusiv cei din Marea Britanie, o iau înaintea lui Donald Trump în privința punerii unei mai mari presiuni asupra Moscovei. Ei sunt din ce în ce mai încrezători că o mutare îl va lovi direct pe Putin și-l va face să opreasacă războiul. Propunerea europenilor este de a acorda Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro garantat cu depozitele înghețate ale Rusiei din Europa, o mișcare considerată esențială pentru ca Kievul să își mențină efortul de apărare contra Moscovei.

Propunerile Comisiei Europene au fost discutate la o reuniune a miniștrilor de finanțe din G7 la Washington săptămâna trecută și vor fi dezbătute la un summit al liderilor UE joi, la Bruxelles. Participarea SUA rămâne incertă, potrivit The Guardian.

Radosław Sikorski, ministrul polonez de externe, a declarat săptămâna trecută că este convins că „problema utilizării, în numele victimei agresiunii, a activelor rusești înghețate se îndreaptă spre o rezoluție fericită”.

El a spus că un acord este realizabil până la sfârșitul anului: „Este foarte simplu, fie folosim banii agresorului, fie va trebui să folosim propriii noștri bani. Nu mă întrebați ce prefer.”

Conform planului – schițat într-un document de două pagini de către Comisia Europeană luna trecută – UE ar acorda Ucrainei un împrumut fără dobândă de 140 de miliarde de euro, bazat pe activele rusești înghețate deținute la agenția financiară Euroclear.

Împrumutul ar fi acordat pe baza faptului că Rusia ar folosi activele înghețate pentru a acoperi despăgubirile de război la sfârșitul conflictului. „Ceea ce propunem nu este confiscarea”, a declarat reporterilor la începutul acestei luni un înalt oficial al UE.

Ucraina a înregistrat un deficit bugetar anual, deoarece a luptat împotriva invaziei rusești. În trecut, s-a bazat pe guvernele aliate pentru a o sprijini cu împrumuturi suplimentare. Însă creșterea costurilor și sprijinul incert al SUA sporesc angajamentul financiar față de aliații europeni ai Ucrainei.

În septembrie, Ucraina a estimat că va avea nevoie de 50 de miliarde de dolari în sprijin extern pentru 2026. În special, oficialii UE cred că Ucraina va avea nevoie de o injecție urgentă de fonduri pentru efortul său de război începând cu aprilie 2026, în contextul în care nu există niciun semn de progres în negocierile de pace.

Belgia deține 183 de miliarde de euro ale Rusiei

Belgia deține active înghețate în valoare de 183 de miliarde de euro la Euroclear, cu sediul la Bruxelles, și a solicitat garanții detaliate că nu va fi lăsată singură cu proiectul de lege, dacă schema se prăbușește, declanșând o serie de acțiuni în justiție. De asemenea, dorește mai multă presiune asupra G7 pentru a lua măsuri similare pentru a ajuta Ucraina.

Rachel Reeves, ministrul de finanțe din Marea Britanie, a discutat planurile cu colegii săi miniștri de finanțe din G7 la Washington săptămâna aceasta, în cadrul întâlnirii lor în marja reuniunii anuale a Fondului Monetar Internațional.

O parte a schemei este ca țările G7 să se unească pentru a garanta datoriile, în principal pentru a liniști Belgia, unde se află cea mai mare parte a banilor băncii centrale rusești, înghețați la începutul conflictului la scară largă.

Se așteaptă ca Marea Britanie să contribuie la acest aspect al schemei, în ciuda faptului că deține direct puține active rusești înghețate. Se înțelege că negocierile continuă cu privire la contribuțiile fiecărei țări G7 la aceste garanții - inclusiv dacă SUA vor juca un rol.

Participarea americană este mai puțin sigură, dar SUA deține, de asemenea, doar o cantitate modestă de active bancare rusești, de aproximativ 7 miliarde de dolari. Deși sprijinul Casei Albe va fi considerat important din punct de vedere politic și juridic, acesta nu este neapărat esențial din punct de vedere economic.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „G7 este de acord că trebuie să continuăm să facem presiuni asupra lui Putin pentru a veni la masa negocierilor, precum și să explorăm o nouă modalitate de finanțare a efortului de război al Ucrainei prin utilizarea valorii activelor suverane rusești.”

Trump provoacă dezastru pentru Ucraina și aliații Americii: Cum e Putin susținut de Casa Albă?
Trump provoacă dezastru pentru Ucraina și aliații Americii: Cum e Putin susținut de Casa Albă?
Până la postarea șocantă de săptămâna trecută a lui Donald Trump pe rețelele de socializare despre ultima sa conversație cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, lucrurile arătau mai...
Un expert rus dezvăluie crahul neștiut din țară: Vulnerabilitățile Rusiei care-l împing pe Putin spre colaps
Un expert rus dezvăluie crahul neștiut din țară: Vulnerabilitățile Rusiei care-l împing pe Putin spre colaps
În ultimii trei ani, economia rusă a depășit previziunilor datorită cheltuielilor guvernamentale uriașe, prețurilor ridicate pentru mărfurile pe care Rusia le exportă și managementului...
#razboi Ucraina, #active inghetate rusia, #ajutor ucraina ue, #UE Rusia Ucraina, #imprumut Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: "Au venit pe rosu". Decizia neasteptata: "Ori sunt Becali, ori sunt papagal"

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Liderii europeni o iau înaintea lui Trump: Mutarea care îl lovește direct pe Putin
  2. Savanții schimbă totul despre creația lumii: Teoria Big Bang s-a petrecut altfel, fără precedent VIDEO
  3. Trump provoacă dezastru pentru Ucraina și aliații Americii: Cum e Putin susținut de Casa Albă?
  4. Un ministru român de Interne face pentru prima dată o vizită oficială în Arabia Saudită. Care este scopul vizitei
  5. O nouă eră în combaterea orbirii. Implantarea unui cip sub retină poate restabili vederea pierdută
  6. Un militar nord-coreean a dezertat în Coreea de Sud după ce a trecut prin cel mai minat loc din lume. Este pentru prima oară din vara lui 2024
  7. Doi indivizi sunt acuzați că au bătut cu bestialitate un bărbat, în propria lui casă, apoi l-au incendiat. Nu s-a putut stabili dacă victima mai trăia în momentul în care i s-a dat foc
  8. Teoriile conspirației, desființate de procurori. Explozia din Rahova nu a fost generată de material exploziv. "Nu există indicii în acest sens"
  9. Explicațiile ministrului PSD al Muncii pentru greşeala de procedură care a dus la respingerea legii pensiilor speciale de CCR: "Nu avem ce să ne reproșăm"
  10. Comisiile parlamentare au aprobat cumpărarea de tancuri de 6,5 miliarde de euro și modificarea Legii privind pregătirea populaţiei pentru apărare