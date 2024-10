Ce-i lipsește Europei pentru a aproviziona Ucraina cu armele de care are nevoie urgent

Numeroase companii din domeniul apărării din întreaga lume au accelerat producția de armament, de la muniție la motoare de rachete și rachete, pentru a reface stocurile care au fost epuizate după ce guvernele au furnizat arme Ucrainei. Unii producători europeni de armament au făcut progrese în ultimii doi ani și jumătate, adesea investind înainte de a câștiga contracte guvernamentale, scrie Financial Times.

Tom Waldwin, cercetător în achiziții în domeniul apărării la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, a declarat că, în unele cazuri, companiile europene și-au sporit producția de muniție de artilerie „de 10 ori mai mult decât produceau înainte de război”.

Rheinmetall intenționează să își crească producția de muniție standard NATO de 155 mm de la aproximativ 100.000 de cartușe până în februarie 2022 la 1,1 milioane de cartușe pe an începând cu 2027. Compania suedeză Saab a declarat că intenționează să își dubleze producția de muniție la 400.000 în viitorul apropiat.

„În general, eforturile de aprovizionare și reaprovizionare sunt limitate de constrângerile lanțului de aprovizionare. Reprezentanții industriei susțin că este nevoie de mult mai multe investiții pentru a permite Europei să reziste agresiunii rusești și să refacă în același timp stocurile epuizate”, scrie FT.

Una dintre principalele provocări este deficitul de materii prime, în special materiale precum fibra de bumbac, necesară pentru producerea nitrocelulozei, care este utilizată în producția de obuze de artilerie și explozivi. Prin urmare, Rheinmetall a declarat că și-a mărit stocul de anumite materii prime, cum ar fi fibra de bumbac și oțelul pentru blindaje, pentru a reduce riscurile pentru lanțul său de aprovizionare.

„Deși companiile au semnat deja contracte cu guvernele pentru a crește capacitatea, creșterea producției va necesita timp”, a adăugat publicația.

The Economist a scris că Europa nu are suficient TNT și combustibil pentru rachete pentru a produce obuze și rachete pentru Ucraina. Europa are nevoie de o mulțime de materiale combustibile pentru a-și atinge obiectivul de a produce 2 milioane de obuze pe an până la sfârșitul anului 2025. Fiecare proiectil de artilerie este umplut cu 10,8 kg de explozibil, cum ar fi TNT (TNT), HMX (octogen) sau RDX . Sunt necesare încărcături suplimentare de combustibil pentru rachete pentru a permite proiectilelor să zboare zeci de kilometri.

