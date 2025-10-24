Avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Lituaniei. Guvernul de la Vilnius a cerut explicații de la emisarul lui Putin. „Rusia se comportă ca un stat terorist”

Lituania l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Rusiei de la Vilnius după intrarea a două avioane rusești în spațiul aerian al țării, pe 23 octombrie. Ministerul lituanian de Externe a declarat că oficialul rus a fost convocat pentru a i se înmâna un protest oficial față de încălcarea spațiului aerian.

„Rusia trebuie să-și înceteze comportamentul agresiv, să respecte dreptul internațional și granițele statelor vecine”, a declarat ministerul într-o postare pe X.

Un comunicat al armatei lituaniene susține că un avion de vânătoare Suhoi SU-30 și un avion de realimentare care au plecat din enclava rusă Kaliningrad au trecut prin spațiul aerian lituanian timp de 18 secunde, probabil în timpul unui antrenament de realimentare aeriană, scrie RFE/RL.

Avioane NATO au fost trimise de urgență să intercepteze aeronavele - un SU-30 și un IL-78 - care s-au abătut la 700 de metri (0,4 mile) în interiorul spațiului aerian al Lituaniei, din Kaliningrad, enclava Rusiei de la Marea Baltică, a anunțat armata într-un comunicat.

Vilnius a cerut Rusiei să explice „imediat” motivele încălcării spațiului aerian lituanian și „să ia toate măsurile necesare pentru a preveni ca astfel de incidente să se repete în viitor.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nuseda, a numit incursiunea de joi „o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a integrității teritoriale a Lituaniei. Încă o dată, aceasta confirmă importanța consolidării pregătirii europene pentru apărare aeriană”.

Prim-ministrul lituanian Inga Ruginiene a declarat că incidentul arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist.

„Lituania rămâne fermă, unită și gata să se apere”, a spus ea într-o postare pe Facebook, și a adăugat că „Lituania este în siguranță. Împreună cu aliații noștri, avem grijă și vom apăra fiecare centimetru al țării noastre”.

Prim-ministrul estonian Kristen Michal și ministrul leton de Externe Baiba Braze au transmis mesaje de susținere pentru Lituania.

Ministerul rus al Apărării a negat incursiunea

„Zborurile au fost efectuate în strictă conformitate cu regulile de utilizare a spațiului aerian deasupra teritoriului rusesc. Aeronava nu s-a abătut de la ruta lor și nu a încălcat granițele altor state”, arată un mesaj al ministerului de pe platforma Telegram.

Luna trecută, trei avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian estonian, ceea ce țara baltică a numit o încălcare fără precedent, determinând Organizația Tratatului Atlanticului de Nord să poarte discuții pe fondul acuzațiilor că Moscova devine tot mai îndrăzneață în testarea alianței.

