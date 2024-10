Amenințarea tot mai mare a Rusiei face țările vecine să ia măsuri de apărare fără precedent. Lituania a anunțat recent că și-a întărit securitatea în toate regiunile sale de graniță pentru a descuraja Kremlinul de orice încercare de a-i invada teritoriul.

Țara baltică se pregătește să facă față unei posibile invazii a teritoriului său de către armata rusă prin fortificarea podurilor care leagă țara de enclava rusă Kaliningrad. Autoritățile au declarat că sunt pregătite să arunce în aer podurile, dacă ar fi necesar.

🇱🇹Lithuania has fortified another bridge over the Nemunas River on the route from the Kaliningrad. Fortifications are progressing as planned, with some bridges set to be demolished. Fortifications will be supported by firepower, in case it’s needed, to stop and destroy the enemy. pic.twitter.com/aixkjOJpUs