O localitate din regiunea Dnipropetrovsk a fost bombardată de ruși

Comunitatea Zelenodolsk din regiunea Dnipropetrovsk a fost atacată de ruși marți dimineață, 10 mai, de obuzele armatei ruse.

Anunțul a fost făcut pe Telegram de șeful Administrației Regionale de Stat Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, transmite Ukrinform.

"Au sunat alarmele anti-aeriene noaptea trecută. Dimineață, a fost bombardată comunitatea Zelenodolsk. În Zelenodolsk, mai multe case au fost avariate", a scris Reznichenko.

Potrivit acestuia, nu s-au raportat deocamdată victime.

În timpul bombardării localității Zelenodolsk de către trupele ruse, numeroase obuze au căzut într-un lac de acumulare și ar putea amenința siguranța pescarilor, mai scrie sursa citată.

În urmă cu câteva zile, un pod din Dnipropetrovsk pe care circulau mașini a fost lovit de rachete.

