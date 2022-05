Locuitorii din Harkov au revenit în blocurile distruse de rachetele rușilor. Și-au improvizat pereți din folie de plastic și își continuă viața.

O imagine greu de privit a fost postată pe contul de Twitter al agenției de presă NEXTA. Într-un bloc rămas fără întreaga fațadă în urma bombardamentelor proprietarii au revenit în ceea ce până în urmă cu trei luni erau casele lor.

People in #Kharkiv just taped up an entire wall and get on with their lives. pic.twitter.com/seY06wqiwM