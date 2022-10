80% din locuitorii Kievului au rămas fără apă, după atacurile cu rachete de luni dimineață

Armata rusă a atacat masiv mai multe zone din Ucraina, luni dimineață, 31 octombrie, inclusiv capitala Kiev.

Au fost lovite puncte sensibile de infrastructură, inclusiv centrale electrice și rețele de alimentare cu apă.

Potrivit unei postări a primarului capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, "80% dintre locuitorii Kievului sunt acum fără apă din cauza atacurilor cu rachete ale ocupanților".

80% of #Kyiv residents are now without water because of strikes by the occupiers, reports mayor @Vitaliy_Klychko. pic.twitter.com/623Zy4p8nc