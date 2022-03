Locuitorii Kievului se încăpățânează să revină la viața normală: ”Vârstnicii s-au întors să joace șah în parcuri”

În timp ce atacurile armatei ruse continuă în unele zone din Ucraina și cele două țări încearcă să ajungă la un acord de pace, în capitala Kiev viața locuitorilor pare să revină încet la normal.

O fotografie postată pe Twitter arată cum într-un parc s-au adunat mai mulți vârstnici pasionați de șah și grupuri de tineri.

Nature is healing, chess grandpas have returned to Kyiv's parks (via @unian) pic.twitter.com/PGVLrh95MF