Războiul Moscovei din Ucraina, care a atins 1.300 de zile, continuă în ciuda eforturilor internaționale de oprire a conflagrației. Acum, un expert de la Centrul pentru noi strategii eurasiatice din Londra dezvăluie de ce Putin nu încheie războiul. Nikolai Petrov a declarat că „Putin este președintele războiului. Nu are niciun interes să-i pună capăt.” Când liderul de la Kremlin a trimis cel puțin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, președintele rus transmitea un mesaj clar pentru Donald Trump și aliații săi: nu intenționează să își încheie războiul împotriva Occidentului prea curând.

Președintele rus și-a atribuit supraviețuirea politică unei confruntări continue cu America și aliații săi. Incursiunea rusă în spațiul aerian NATO vine în urma a săptămâni de atacuri aeriene din Ucraina, care au ucis zeci de civili, au deteriorat clădirile care găzduiesc delegațiile UE și britanice și au lovit pentru prima dată o clădire guvernamentală din centrul Kievului, potrivit Politico.

Departe de a fi pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina sub presiunea președintelui american Donald Trump, Putin și-a atribuit supraviețuirea politică unui conflict latent cu Statele Unite și aliații săi.

„Putin este președintele războiului”, a declarat Nikolai Petrov, analist senior la Centrul pentru Noi Strategii Eurasiatice, cu sediul la Londra. „Nu are niciun interes să-i pună capăt.” După ce s-a modelat ca un lider în timp de război, revenirea la statutul de președinte în timp de pace ar fi echivalentă cu o retrogradare. „Indiferent de condiții, nu poate renunța la acest rol”, a spus Petrov.

În timp ce atacul la scară largă al lui Putin asupra Ucrainei se apropie de al patrulea an, președintele rus are, probabil, cele mai mari motive de optimism de la începutul războiului, când Kremlinul spera să cucerească țara în câteva zile. Cu forțele ucrainene paralizate de lipsa de arme și personal, Rusia a pătruns tot mai adânc în țară.

Dar progresul Moscovei a fost lent - și costisitor. Forțele armate ale Kremlinului au suferit aproximativ un milion de victime, iar conflictul și-a pus amprenta asupra economiei ruse, care amenință să intre în recesiune. Și, totuși, din punct de vedere politic, încheierea conflictului vine cu riscuri.

Controlul strict al Kremlinului asupra mass-media și a internetului i-ar permite probabil să vândă un acord de pace majorității rușilor ca pe o victorie. Dar nu de asta își va face griji președintele rus.

Rusia și-a intensificat războiul hibrid din Europa

„Există o dorință în rândul părții agresive a grupului militar-politic de la Moscova de a distruge NATO”, a declarat Alexander Baunov, un fost diplomat rus, acum cercetător senior la Centrul Carnegie Rusia Eurasia, pentru serviciul rus al DW. „Pentru a demonstra că NATO este lipsit de valoare.”

De când Putin s-a întâlnit cu Trump în Alaska luna trecută, în cadrul a ceea ce președintele SUA a prezentat ca un summit dedicat încheierii unui armistițiu, Moscova și-a intensificat campania de război hibrid împotriva Europei, potrivit analiștilor militari.

Înainte de incursiunea de miercuri, dronele rusești s-au aventurat în mod repetat în spațiul aerian polonez din Belarusul vecin, încercuind orașele înainte de a se întoarce. În august, o dronă rusească s-a prăbușit la aproximativ 100 de kilometri sud-vest de Varșovia. Conform Welt, o publicație din cadrul Axel Springer Group, cinci dintre dronele care au trecut în Polonia se aflau pe o traiectorie directă spre o bază NATO înainte de a fi interceptate de avioane de vânătoare olandeze Lockheed Martin F-35.

Moscova a început, de asemenea, să mute industrii vitale, inclusiv construcția navală, în estul țării, departe de granița sa cu NATO, a subliniat Petrov. Vineri, Rusia a început să desfășoare exerciții militare la scară largă cu Belarus, inclusiv chiar peste granița cu Polonia. Exercițiile sunt așteptate să se încheie marți. „Indiferent ce va realiza Putin în Ucraina, confruntarea cu Occidentul nu se va termina aici; va continua în diverse forme”, a spus Petrov. „Inclusiv pe plan militar.”

Prin acțiuni precum incursiunea în Polonia, Putin lansează un avertisment pentru Trump și liderii europeni care discută despre oferirea de garanții de securitate pentru Kiev după un posibil acord de pace, a declarat Kirill Rogov, fondatorul think tank-ului Re:Russia. „Putin a arătat că poate ataca țările NATO astăzi și că acestea nu au sisteme de apărare implementate”, a spus el.

Semnalările contradictorii ale lui Trump privind angajamentul său față de NATO și lipsa sa de disponibilitate de a respecta propriile termene limită atunci când vine vorba de impunerea de sancțiuni Moscovei îi dau lui Putin încrederea că poate scăpa nepedepsit.

