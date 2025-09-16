Lovitură după întâlnirile din Alaska și China: Putin a luat cadoul lui Trump și face următorul pas surpriză

Summitul din Alaska l-a încurajat de Putin să meargă înainte în războiul din Ucraina FOTO: Hepta

Războiul Moscovei din Ucraina de 43 de luni se află într-o continuă dinamică, iar evoluția sa rămâne una imprevizibilă. Experții avertizează că s-a produs o adevărată lovitură după întâlnirile președintelui rus din Alaska și China. Vladimir Putin a luat cadoul lui Donald Trump, lipsa unui răspuns ferm din partea SUA contra Rusiei, încurajându-l să facă următorul pas surpriză: accelerează eforturile de a copleși Ucraina și de a diviza alianța puternică de odinioară dintre SUA și Europa.

De la invitația președintelui Vladimir Putin în Alaska de către președintele Donald Trump, liderul rus a intensificat atacurile asupra Ucrainei, a amenințat că va ucide orice viitoare forțe străine din Ucraina, a lovit ținte occidentale în Ucraina și a declanșat o incursiune cu drone în Polonia, potrivit Washington Post.

Îmbrățișarea călduroasă din partea rivalilor Statelor Unite, pe care Putin a primit-o și în China în această lună, și lipsa unui răspuns ferm din partea SUA l-au încurajat pe președintele rus, în timp ce accelerează eforturile de a copleși Ucraina și de a diviza alianța odinioară puternică dintre SUA și Europa, spun analiști și foști oficiali europeni și americani.

În ultimul semn al discordiei transatlantice, Trump a minimalizat gravitatea incursiunii Rusiei cu drone în Polonia, spunând joi că ar fi putut fi o greșeală, chiar dacă liderii europeni au numit-o o sondare intenționată a apărării și unității NATO. Apoi, sâmbătă, Trump a declarat că va impune sancțiuni mai dure Rusiei doar după ce toate țările NATO își vor opri achizițiile de petrol rusesc.

„Putin pariază pe slăbiciunea europeană, pe dezinteresul american și pur și simplu își promovează în permanență obiectivele, care depășesc în mod clar limitele Ucrainei”, a declarat Gabrielius Landsbergis, fostul ministru de externe lituanian. „Acțiunile agresive împotriva Poloniei arată clar că intențiile sale merg mai departe, iar singura întrebare este unde va trage linia.” Succesul lui Putin în a-l convinge pe Trump în Alaska să renunțe la presiunea pentru un armistițiu și sprijinul cald pe care l-a primit în China luna aceasta i-au oferit un impuls diplomatic important pe măsură ce escaladează atacurile.

„Putin s-a comportat ca și cum ar avea mână liberă de la summitul din Alaska”, a declarat fostul consilier pe securitate națională al lui Trump, John Bolton, într-o postare pe X. „A ignorat orice altă conversație despre un armistițiu, armata rusă își extinde operațiunile și a primit sprijinul politic al prietenilor săi Xi Jinping, Narendra Modi și Kim Jong Un”, referindu-se la liderii Chinei, Indiei și Coreei de Nord.

Duritatea reînnoită a lui Putin se revarsă în ecosistemul politic rusesc, pe măsură ce oficialii, propagandiștii și presa pro-Kremlin își intensifică retorica, avertizând că Al Treilea Război Mondial este în desfășurare, că doar refuzul lui Putin de a face compromisuri în război va salva Rusia sau că Rusia ar putea pur și simplu să distrugă statutul de stat al Finlandei, membru NATO.

Putin se grăbește să-l înlăture pe Zelenski

Mulți au început să-l ironizeze pe Trump ca fiind indecis și plin de bravură, cu amenințările sale de a pedepsi Rusia, care nu sunt niciodată duse la bun sfârșit. „Președintele SUA se dovedește a fi un politician care, în ciuda retoricii sale zgomotoase, nu este capabil să insiste în mod constant și să impună ferm soluția aleasă”, a scris Mihail Rostovsky, corespondent la ziarul Moskovsky Komsomolets.

Frustrat de eșecul său de a găsi o soluție simplă, „începe să se agite, să se enerveze, să manevreze, să amenințe pe toată lumea și să organizeze o nouă ”Ziua Cârtiței””, a scris Rostovsky. „Kremlinul consideră că Rusia își atinge încet, dar sigur obiectivele în Ucraina. Prin urmare, Moscova nu intenționează să se oprească aici și nu simte nici cea mai mică înclinație spre soluții pe jumătate și compromisuri nerealizate”, a spus el.

Landsbergis a declarat că apelul lansat de Trump în weekend către celelalte țări NATO de a înceta achiziționarea de petrol rusesc înainte ca SUA să impună sancțiuni suplimentare pare a fi „una dintre modalitățile... de a spune că nu dorești să sancționezi Rusia”.

În timpul vizitelor sale în China din această lună, Putin a adoptat o poziție dură, reiterând cererea de lungă durată a Rusiei de a rezolva „cauzele profunde ale crizei”, adică excluderea definitivă a Ucrainei din NATO și neutralizarea armatei sale. El a respins în mare măsură inițiativele de pace ale lui Trump, calificând eforturile de organizare a unui summit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski drept „inutil” și „o cale care nu duce nicăieri”, oferindu-se doar să se întâlnească cu omologul său ucrainean la Moscova.

Rusia a fost din ce în ce mai îndrăzneață în privința strategiei sale de decenii de a încerca să submineze NATO prin separarea SUA de Europa - cheie pentru speranțele sale de a vedea Ucraina izolată și lipsită de asistență militară și sprijin din partea serviciilor secrete americane. De la summitul din Alaska, Rusia a atacat o fabrică americană din vestul Ucrainei, birourile Comisiei Europene și ale Consiliului Britanic din Kiev, o operațiune de deminare a Consiliului Danez pentru Refugiați, care a ucis două persoane, urmată de incursiunea cu drone în spațiul aerian polonez de miercuri.

„Putin se grăbește. Vrea să încheie războiul cât mai repede posibil, dar în condițiile sale”, a spus Tatiana Stanovaya, expertă la Centrul Carnegie Rusia Eurasia. „Și la Kremlin există un sentiment care exista înainte, dar care acum se consolidează cu timpul, că trebuie doar să pună puțin mai multă presiune”, a spus ea, referindu-se la obiectivul lor de a-l înlătura pe Zelenski și administrația sa.

