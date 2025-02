Într-o operațiune de succes, forțele ucrainene au distrus o coloană de tancuri și vehicule blindate rusești, care încercau să pătrundă prin liniile defensive din regiunea Harkov. Brigada 3 de Asalt, care a coordonat apărarea, a anunțat victoria, vineri 8 februarie.

Atacul a fost lansat de unități ale celebrei Divizii de Tancuri Kantemirovskaia din cadrul Armatei 1 de Tancuri a Rusiei. Trupele ruse au încercat să avanseze în apropiere de localitatea Perșotravneve, dar au dat peste o rezistență puternică.

„Inamicii au înaintat cu o coloană de tancuri și vehicule blindate de luptă, sprijiniți de un buggy. Însă, după ce au fost loviți de focul artileriei ucrainene, primele două vehicule blindate de luptă rusești au fost distruse, iar echipamentele au fost distruse,” se arată într-un comunicat al unității.

❗️🇺🇦Ukrainian soldiers from the 3rd Assault Brigade repelled a 🇷🇺Russian offensive in the Kharkiv direction pic.twitter.com/wjmxpYfsst