Ofițerii de informații ai Departamentului de acțiuni active al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR) au obținut informații detaliate despre deplasările și programul de mișcare al șefului de stat major al batalionului „Storm-Osetia”, care face parte din regimentul 429 de infanterie motorizată a armatei ruse, dislocat în regiunea Zaporoja.

Pe baza acestor informații, cercetașii aerieni au organizat o ambuscadă cu drone FPV, iar pe 29 decembrie, pe autostrada Vasilivka-Tokmak, luptătorii unității „Kraken” au reușit să-l elimine pe Serghei „Kama” Melnikov, împreună cu șoferul său. Informațiile au fost confirmate de GUR printr-o postare pe Facebook.

Inițial, operatorii de drone au reușit să-l sperie pe șoferul mașinii UAZ „Patriot”, în care se afla Melnikov. Acesta a schimbat brusc direcția vehiculului, iar mașina a ajuns într-un șanț. În acel moment, cercetașii ucraineni au lovit parbrizul cu o dronă kamikaze, ceea ce a dus la eliminarea celor două victime.

Într-un alt incident, o explozie a avut loc în orașul rus Șuia, în regiunea Ivanovo, pe 28 decembrie, afectând un alt ofițer rus de rang înalt – comandantul bateriei din cadrul Brigăzii 112 de rachete a Districtului Militar de Vest al Rusiei. Potrivit informațiilor GUR, acesta a fost grav rănit în urma exploziei și se află în stare critică.

Conform unui comunicat emis pe 4 ianuarie de Direcția Principală de Informații a Ucrainei, Konstantin Nagaiko, comandantul bateriei ruse din Brigada 112 de rachete, se află în stare critică după ce a fost grav rănit într-o explozie în orașul Șuia, Rusia. În vârstă de 29 de ani, Nagaiko a suferit multiple leziuni provocate de schije, inclusiv la cap, fiind necesară o craniotomie pentru a-i salva viața.

In Russia, a soldier who bombed Ukrainian civilians and was involved in a missile strike on a cafe during a wake was blown up

