În timp ce Moscova vorbește despre sfârșitul ofensivei ucrainene în regiunea Kursk, Kievul începe bătălia pentru următoarea așezare mare a Federației Ruse - Korenevo, scrie expertul BILD în analiza datelor deschise, Julian Röpke.

În dimineața zilei de 20 august, grupul rus „Nord” a publicat un filmuleț care arată unități ucrainene care operează la 300 de metri de intrarea în satul Korenevo, care se află la 19 kilometri de graniță. Aceste lovituri confirmă începutul luptei pentru Korenevo. Potrivit lui Röpke, cucerirea acestui sat va fi mai rău pentru reputația președintelui rus Vladimir Putin decât pierderea lui Suja.

„Spre deosebire de Suji, Putin nu se va mai putea scuza că a fost luat prin surprindere și a fost nepregătit. După două săptămâni de lupte în regiunea Kursk, armata rusă a fost pusă în alertă și a transferat mii de soldați în regiune ca întăriri. În această situație, pierderea în fața forței expediționare ucrainene ar fi o rușine teribilă pentru conducerea militară rusă”, a spus Julian Röpke.

În plus, armata ucraineană avansează și în alte direcții. Astfel, forțele Kievului au reușit să preia controlul asupra satului Martinivka, care se află la nord-est de Suji pe drumul P200 care duce la Kursk. Satul era important ca punct de plecare pentru o potențială contraofensivă rusă asupra Suja, așa că era păzit de unități cecene. Cu toate acestea, acest pericol pentru forțele ucrainene este în scădere în prezent.

După aruncarea în aer a celor trei poduri de peste râul Seim, rușii fie vor trebui să continue lupta pentru acest teritoriu, fie să se retragă pe malul celălalt al râului. Dar ambele variante sunt fatale pentru ei, susține analistul Julian Röpke.

Mii de militari ruși au fost prinși în regiunea Kursk, după ce forțele ucrainene au distrus toate cele trei poduri peste râul Seim din districtul Glușkiv în ultimele trei zile.

New geolocated footage confirms AFU advances north east of Korenevo near the railway tracks east of Aleksandrovka. This would mean that the AFU has either bypassed Vetreno-Durovka south of that position, or that the AFU already controls these settlements. Needs some more… pic.twitter.com/8oFEAxqbED