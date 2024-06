Ucrainenii au lovit postul de comandă al infanteriei motorizate ruse din regiunea Belgorod

Armata ucraineană a lovit un post de comandă al unui regiment rusesc de infanterie motorizată din Nehoteievka, regiunea rusă Belgorod, a informat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, duminică 23 iunie, scrie The Kyiv Independent.

Nehoteievka este un sat de lângă granița ruso-ucraineană situat la aproximativ 30 de kilometri sud-vest de orașul Belgorod.

Lovitura a fost efectuată de Forțele Aeriene ale Ucrainei în cooperare cu alte ramuri ale armatei, potrivit Statului Major.

"În urma loviturii au fost înregistrate explozii. Ținta a fost lovită cu succes", se arată în raport.

La o oră după raportul Marelui Stat Major, Viaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia, a scris pe Telegram despre mai multe lovituri împotriva regiunii sale, dar nu a menționat niciun atac asupra lui Nehoteievka.

Dronele ucrainene au atacat în noaptea de 21 iunie patru rafinării din regiunea Krasnodar și regiunea Astrahan din Rusia, precum și locuri în care au fost depozitate drone rusești de tip Shahed, a mai informat Statul Major al Ucrainei.

Forțele navale ale Ucrainei au publicat, duminică, 23 iunie, imagini din satelit care confirmă distrugerea locurilor de depozitare și pregătire pentru dronele Shahed-136/Geranium-2 în regiunea Krasnodar din Rusia.

