Ucraina a făcut dezastru în Rusia: a lovit un aerodrom militar și „cea mai mare fabrică de explozibili”

Ucraina a anunțat, duminică 20 octombrie, că a atacat peste noapte „cea mai mare fabrică de explozibili” a Rusiei și un aerodrom, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune în spatele liniilor frontului pentru a distruge puternica mașinărie de război a inamicului.

O sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a declarat pentru Kyiv Independent că dronele au vizat marea fabrică de stat Sverdlov din orașul Dzerjinsk din regiunea Nijni Novgorod, aflată la aproximativ 900 de kilometri de granița ruso-ucraineană.

The plant is located in the city of Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Oblast, and is one of the largest Russian manufacturers of industrial explosives. pic.twitter.com/AELaRTk21u

⚡️At night, 🇺🇦Ukrainian kamikaze drones attacked the Russian factory named after 🇷🇺Sverdlov, which produces explosives.

Fabrica face obiectul unor sancțiuni din partea SUA și a UE din 2023, pentru ceea ce Departamentul de Stat al SUA consideră a fi activitatea sa de „achiziționare de bunuri în sprijinul efortului de război al Rusiei”. Fabrica produce explozivi, produse chimice industriale, detonatoare și muniție, a precizat SUA într-un comunicat de presă în momentul anunțării sancțiunilor.

Sursa a declarat pentru Kyiv Independent că fabrica produce obuze de aviație și artilerie, bombe de aviație și focoase care ajută Rusia să continue războiul împotriva Ucrainei.

Statul Major al forțelor armate ucrainene a raportat mai târziu în cursul zilei că Ucraina a lovit, de asemenea, aerodromul Lipețk-2 din regiunea Lipețk, situat la peste 400 de kilometri de frontiera ucraineană. Acest atac a vizat depozite de muniție, instalații de stocare a combustibilului și avioane pe un aerodrom cunoscut ca adăpost al avioanelor rusești Su-34, Su-35 și MiG-31, a adăugat acesta.

⚡️Defense forces of 🇺🇦Ukraine inflicted fire damage on the airfield and military plant of the 🇷🇺Russian occupiers, - General Staff of Ukraine

Tonight, the infrastructure of the military airfield "Lypetsk-2" in the Lypetsk region of the Russian Federation was damaged by fire.

In… pic.twitter.com/4L3UshayDF