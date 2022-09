Liderii proruși din Lugansk și Herson îi cer lui Putin să oficializeze anexarea la Rusia ”cât mai rapid posibil”

Autorităţile proruse din regiunile ucrainene Lugansk şi Herson au anunţat miercuri că i-au cerut oficial preşedintelui Vladimir Putin alipirea la Rusia, după un ''referendum'' privind anexarea condamnată pe scară largă de comunitatea internaţională, informează AFP şi Reuters.

''Dragă Vladimir Vladimirovici (...) vă solicit să examinaţi chestiunea aderării Republicii Populare Lugansk la Rusia în calitate de subiect al Federaţiei Ruse'', a declarat liderul separatist prorus din Lugansk (est), Leonid Pasecinik, într-un text postat pe aplicaţia Telegram.

''Suntem conştienţi de legătura istorică, culturală şi spirituală cu poporul multinaţional al Rusiei'', a adăugat el, care a evocat ''visul'' locuitorilor din regiunea sa de a se alătura Rusiei.

Anterior, Pascinik anunţase că se va deplasa la Moscova, la fel ca omologul său din regiunea Doneţk, Denis Puşilin, pentru a oficializa anexarea la Rusia.

O scrisoare similară i-a fost trimisă lui Putin de către Vladimir Saldo, care conduce administraţia de ocupaţie din Herson (sud).

În scrisoare, Saldo apără procesul electoral ''absolut legal'' în opinia sa şi invocă dreptul de autodeterminare al popoarelor, înscris în Carta Naţiunilor Unite.

El indicase că i-a cerut preşedintelui rus să parafeze anexarea ''cât mai rapid posibil''.

#Russian media published the moment of the approval by the so-called "Central Election Commission" of the results of the "referendum" on the self-proclaimed "#Donetsk People's Republic" joining the #Russia. The video also shows the reaction of collaborator Denis #Pushilin. pic.twitter.com/GTfm0MUOIm