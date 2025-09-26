Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 22:00
394 citiri
Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarus FOTO X /@unumihaii

Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga țară, întrucât cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse, relatează EFE.

'Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, care a fost transmisă în Alaska președintelui american Donald Trump și dusă la Washington pentru a fi analizată și dezbătută. O propunere foarte bună', a declarat Lukașenko vineri, 26 septembrie, la televiziunea publică rusă, după întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin.

Lukașenko, principalul aliat al Kremlinului în război, a adăugat că, dacă Kievul nu acceptă dialogul, lucrurile 'vor fi și mai grave, ei vor pierde Ucraina'.

'Ar fi trebuit să se oprească atunci (în 2022, după negocierile de la Istanbul). Ar fi avut controlul asupra întregii părți de est, cu excepția Crimeii. Nu s-au oprit și au pierdut estul. Dacă nu se opresc acum, în opinia mea, vor pierde întreaga Ucraină', a adăugat el.

Președintele belarus, care în timpul întâlnirii cu Putin a ascultat un raport al Statului Major al armatei ruse despre evoluția războiului în Ucraina, a avertizat că 'mai târziu, va fi foarte dificil să oprești armata rusă'.

Lukașenko a comentat, de asemenea, recentele amenințări ale lui Zelenski de a bombarda Kremlinul și de a-i forța pe liderii ruși să se ascundă în buncăre, spunând că 'se poate spune și declara orice'.

'Ce s-ar întâmpla dacă Kremlinul ar bombarda Bankovaia (sediul președinției ucrainene)? Volodimir Oleksandrovici (Zelenski) trebuie să se calmeze', a avertizat el, adăugând că și-ar 'dori pur și simplu să vorbească' cu liderul ucrainean.

'Trebuie să vă spun: cred că a sosit momentul să începem consultările', a mai spus el.

Cu negocierile ruso-ucrainene de la Istanbul în impas și recenta schimbare de ton a lui Trump cu privire la conflict, șansele de a se pune capăt războiului și de a se ajunge la un acord între părți devin extrem de improbabile.

Lukașenko și Putin au avut vineri o întâlnire de peste cinci ore, după ce președintele belarus a participat la un forum pe probleme legate de energia atomică la Moscova.

"Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare
"Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, 26 septembrie, că drone de recunoaștere din Ungaria au intrat în spațiul aerian ucrainean. În replică, ministrul de externe de la...
Drone de spionaj ungurești ar fi intrat clandestin în Ucraina. Scandal la nivel înalt între Kiev și Budapesta
Drone de spionaj ungurești ar fi intrat clandestin în Ucraina. Scandal la nivel înalt între Kiev și Budapesta
Ucraina suspectează Ungaria de faptul că a desfășurat zboruri de drone de recunoaștere în spațiul aerian ucrainean, a acuzat vineri, 26 septembrie, președintele ucrainean Volodimir...
#razboi Ucraina, #Aleksandr Lukasenko belarus, #Zelenski presedinte Ucraina, #negocieri pace Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: TAS a publicat decizia! Cati bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
ObservatorNews.ro
Camp din Bucuresti, transformat in 10 ani in zona cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
DigiSport.ro
De nicaieri! Simona Halep, mesaj pentru toata lumea: "Sa nu ma numiti norocoasa"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Doliu în presa din România. A murit la 45 de ani o cunoscută jurnalistă, supranumită ”devoratoarea de fotbaliști”
  2. Lukașenko îl îndeamnă pe Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină. "Pe masă există o propunere bună"
  3. Registrul traficanţilor de droguri poate fi neconstituţional, avertizează un expert criminolog. "Adevăraţii traficanţi sunt bucuroşi că ocupăm resursele statului cu acesta"
  4. Adolescentul care a băgat spaima în școlile și spitalele din România a fost arestat preventiv. Este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist
  5. Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
  6. "Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
  7. "Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare
  8. Tony Blair, pregătit să conducă Gaza după război. Planul are sprijinul lui Donald Trump
  9. Victor Ponta, victima farsorilor ruși. Fostul premier a crezut că vorbește cu fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko și a început că „dea din casă” VIDEO
  10. România vrea să fie o cărămidă în zidul anti-drone al NATO, care se ridică pe flancul estic. Anunț de la MApN