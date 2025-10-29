Rușii câștigă teren la Pokrovsk și în regiunea Dnipropetrovsk. Raportul de forțe este de 8 la 1 în favoarea trupelor lui Putin

Forțele ruse au înregistrat progrese pe direcțiile Pokrovsk și Oleksandrivka, potrivit analizei publicate de platforma DeepState. Conform analiștilor, militari ruși au pătruns în zona orașului Pokrovsk din regiunea Donețk, în apropierea satului Cervoni Lîman — aflat lângă Mirnograd — și a avansat în apropierea localității Privillia din raionul Sinelnikove, regiunea Dnipropetrovsk.

Roman Pogorîli, cofondatorul DeepState, a atras atenția că rușii își extind prezența în Pokrovsk. El a subliniat însă că forțele lui Putin nu controlează încă orașul, ci desfășoară acolo operațiuni de diversiune și de recunoaștere. Voluntarul Serghei Sternenko a afirmat, la rândul său, că în zonă s-ar fi concentrat aproximativ 200 de infanteriști, dar că lipsa logisticii împiedică accesul vehiculelor – situație care agravează criza umanitară și militară.

Mai grav, susțin sursele, președintele Vladimir Putin ar fi ordonat cucerirea Pokrovskului până la mijlocul lunii noiembrie, ceea ce întărește temerile privind o ofensivă intensificată în scurt timp.

Lupte urbane și civili blocați

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, marți, 28 octombrie că, deși forțele ruse le depășesc numeric pe frontul Pokrovsk pe cele ucrainene, raportul fiind de 8 la 1, orașul nu a fost predat. Lupte de stradă continuă, iar trupele ruse încearcă să se apropie de gara feroviară, uneori infiltrându-se îmbrăcate în haine civile. Forțele ucrainene mențin controlul efectiv, în pofida presiunii constante.

Situația umanitară este gravă: peste 1.200 de civili rămân blocați în Pokrovsk, iar rutele de evacuare sunt blocate sub controlul rus. Autoritățile ucrainene continuă eforturile de aprovizionare cu alimente, apă și asistență medicală către cei izolați.

Potrivit surselor militare ucrainene, ofensiva rusească pe acest segment este susținută de un avantaj net în capacități de dronă — estimat la 10 la 1 —, ceea ce le permite să realizeze recunoașteri și atacuri cu o eficiență sporită.

Mobilizare masivă pentru încercuirea Pokrovskului

În încercarea de a închide cercul în jurul aglomerării urbane, rușii ar folosi aproximativ 11.000 de soldați în jurul Pokrovskului, susțin reprezentanții celui de-al 7-lea corp de reacție rapidă al Forțelor Aeropurtate ucrainene. În total, în zonă, inamicul ar fi concentrat circa 27.000 de militari, aproximativ 100 de tancuri, până la 260 de vehicule blindate și circa 160 de tunuri și mortiere.

Ucrainenii raportează pierderi semnificative în rândul forțelor ruse în ultimele 48 de ore: 90 de combatanți eliminați (dintre care 42 uciși), plus distrugerea unui transportor blindat, trei vehicule blindate de infanterie, trei autoturisme și o motocicleta. De asemenea, forțele ucrainene susțin că au doborât și forțat aterizarea a 158 de drone de diferite tipuri. În interiorul Pokrovskului, apărarea ar fi neutralizat 18 militari ruși, arată raportul.

Comandantul batalionului „Svoboda”, Petro Kuzik, a spus că pe direcția Pokrovsk armata rusă deține „avantaj total” în ceea ce privește blindatele, artileria și numărul de combatanți — o realitate care obligă defensiva ucraineană să improvizeze tactici de rezistență urbană.

De partea cealaltă, prizonierii ruși capturați de forțele Kievului susțin că ordinul de a captura Pokrovsk până la mijlocul lui noiembrie vine direct de la Kremlin — semn că ofensiva are o miză politică și simbolică, pe lângă cea strict militară.

Ce riscă regiunea

Pokrovsk reprezintă punctul sudic al centurii fortificate ucrainene care se întinde spre Kostiantinivka, Kramatorsk și Slaviansk — o linie care, de ani de zile, a stopat avansurile rusești. Pierderea orașului ar putea oferi Moscovei o piesă strategică importantă, utilă atât în consolidarea pozițiilor din est, cât și ca monedă de schimb în eventuale negocieri internaționale.

Până atunci, luptele urbane continuă, civilii rămân prinși între ciocan și nicovală, iar ambele părți își concentrează eforturile pentru a obține un avantaj care, pe frontul din Donețk, se dovedește din ce în ce mai costisitor și mai sângeros.

