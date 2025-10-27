Lupte de stradă la Pokrovsk: aproximativ 200 de soldați ruși au pătruns în oraș, anunță armata ucraineană

Autor: Veronica Andrei
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 14:55
Lupte de stradă la Pokrovsk: aproximativ 200 de soldați ruși au pătruns în oraș, anunță armata ucraineană
Rușii încearcă să încercuiască Pokrovsk/FOTO:X@aleksbrz11

Aproximativ 200 de militari ruși au reușit să se infiltreze în orașul de linie Pokrovsk, din regiunea Donețk, potrivit unui raport transmis pe 26 octombrie de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Pokrovsk, aflat de luni de zile sub presiune constantă, rămâne una dintre cele mai grele porțiuni ale frontului. Moscova și-a intensificat atacurile în zonă și concentrează efective importante pentru a forța o retragere a trupelor ucrainene.

Potrivit armatei, forțele ruse au pătruns în oraș în grupuri mici de infanterie, prin tactici de infiltrare, ajungând să adune în interiorul localității aproximativ 200 de militari. Aceștia duc lupte de stradă cu unitățile ucrainene, folosind arme ușoare și drone.

„Situația este extrem de dinamică și intensă”, a transmis Statul Major, precizând că măsurile de contrasabotaj implementate de armata ucraineană împiedică deocamdată trupele ruse să-și consolideze pozițiile.

Forțele ucrainene încearcă în prezent să stabilizeze frontul prin „măsuri complexe”, potrivit aceleiași surse.

Tactica infiltrării totale

Nu este prima dată când rușii reușesc să pătrundă în Pokrovsk. În luna iulie, în timpul ofensivei de vară, unități ruse au intrat în partea de sud-vest a orașului, dar au fost respinse ulterior de apărarea ucraineană.

De atunci, armata rusă a continuat să folosească tactici de „infiltrare totală”, trimițând grupuri mici de sabotaj și recunoaștere care încearcă să forțeze breșe în apărarea urbană. Majoritatea acestor încercări au fost respinse, potrivit rapoartelor ucrainene.

În octombrie, imagini video apărute pe rețelele sociale au arătat soldați ruși în interiorul orașului Pokrovsk, executând mai mulți civili neînarmați. Incidentul s-a produs în apropierea căii ferate care traversează centrul orașului.

La mai puțin de o zi după publicarea imaginilor, Corpul 7 al Forțelor Aeropurtate ucrainene a confirmat pătrunderea unui grup de sabotaj rus până la linia ferată, recunoscând că inamicul reușise să străpungă liniile de apărare.

Pierderi grele pentru trupele ruse

Potrivit datelor oficiale, Rusia a plătit scump pentru înaintarea spre Pokrovsk. În ultimele zece zile, Statul Major ucrainean a raportat pierderea a 1.756 de militari ruși și distrugerea a 75 de unități de echipament militar.

În pofida acestor pierderi, luptele continuă, iar Pokrovsk rămâne unul dintre punctele-cheie ale frontului din est, unde fiecare stradă cântărește cât o bătălie întreagă.

