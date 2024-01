Imagini ale unui ”măcel absolut” suferit de o coloană de blindate rusești. Ucrainenii au tras cu toate tipurile de arme VIDEO

Un nou videoclip ce a apărut pe rețelele de socializare arată o operațiune de succes a Forțelor Armate ale Ucrainei, lângă Sinkovka în direcția Kupiansk, unde armata Kievului a provocat o înfrângere dureroasă rușilor.

Armata Rusă a încercat să avanseze cu o întreagă coloană de vehicule blindate în direcția pozițiilor ucrainene, dar a intrat sub foc puternic din partea tuturor tipurilor de arme.

Videoclipul este publicat de jurnalistul militar Yuri Butusov. Coloana de ruși a fost distrusă aproape în întregime.

Filmarea publicată arată operațiunea pusă la cale de Brigada 14 Infanterie Mecanizată, care poartă numele ”Prințul Roman cel Mare” și Brigada 30 Mecanizată ce poartă numele ”Prințul Konstantin Ostrozhsky”.

Rețelele de socializare notează măcelul absolut în care a fost trimisă această coloană de blindate rusă, lovită de artilerie, muniții cu dispersie, drone și mitraliere grele. Al doilea tanc rusesc arde instantaneu și își incinerează propriul echipaj după ce a fost aruncat în aer de o mină.

În imagini se văd mai mulți soldați ruși care fug în degringoladă, unii târându-se, pentru a-și salva viața.

