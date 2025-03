MAE condamnă atacurile armatei ruse asupra regiunii Donețk. Autoritățile române anunță sprijin solid pentru Ucraina

Ministerul Afacerilor Externe al României a condamnat atacurile masive ale armatei ruse asupra orașelor din regiunea Donețk și a punctat gravitatea acestor acțiuni asupra civililor și infrastructurii ucrainene. MAE a reiterat importanța unui sprijin „solid și continuu” pentru Ucraina având în vedere necesitatea de a susține rezistența și autoapărarea acesteia în fața agresiunii rusești.

„Ministerul Afacerilor Externe al României condamnă cu fermitate teribilele atacuri masive ale dronelor rusești de noaptea trecută deasupra Ucrainei, care au vizat regiunea Donețk. Războiul ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei include țintirea sistematică a civililor și a infrastructurilor civile. Rămâne esențial un sprijin solid pentru rezistența și autoapărarea Ucrainei”, a transmis MAE român într-un mesaj postat pe X.

RO MFA firmly condemns the dreadful massive Russian drone attacks last night over Ukraine, targeting Donetsk region. Russia’s illegal war against Ukraine includes systematically targeting civilians and civilian infrastructures. Robust support for 🇺🇦’ resilience & self-defence…