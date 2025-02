Nu degeaba analiștii militari au spus că războiul din Ucraina este o combinație de tehnici din Primul Război Mondial și de ultimă generație. Mai nou, măgarii au început să apară alături de trupelor ruse, fiind folosiți pentru transportul munițiilor și proviziilor.

În contextul unui conflict care se apropie de împlinirea a trei ani și în care resursele logistice ale Rusiei sunt tot mai limitate, aceste animale de povară sunt folosite pentru a suplini lipsa vehiculelor militare.

Imaginile cu măgarii și soldații ruși au fost publicate recent de bloggerii pro-Kremlin, care au arătat soldați interacționând cu animalele, explicând că acestea sunt folosite pentru a transporta provizii. Deși veridicitatea acestora nu a fost confirmată oficial, postarea imaginilor a stârnit un val de comentarii și interpretări pe internet.

Russian forces are now using donkeys on a much larger scale to transport goods, including ammunition, to the frontlines.

„Băieții dintr-o unitate au primit un măgar pentru logistică. Un măgar adevărat!”, a scris un blogger, postând o fotografie cu un măgar lângă un soldat rus. Alte comentarii reflectă un sentiment de resemnare. „La ce vă așteptați? Vehiculele sunt puține în aceste zile!”, a scris un alt comentator rus, Kirill Federov.

O notă vocală larg răspândită, despre care bloggerii ruși au spus că provine de la un soldat de pe linia frontului, a declarat că măgarii nu au fost furnizați de voluntari, ci de Ministerul Apărării din Rusia. Cu toate acestea, ministerul nu a abordat public această afirmație.

Federov și alți câțiva bloggeri au postat, de asemenea, o imagine cu trei persoane înarmate în uniformă care pozează cu o cămilă.

Russian army is now using camels!

Russia's armed forces are increasingly using camels for transportation in areas that are difficult to access.

The hardy animals are ideally suited to extreme temperatures - both hot and cold - and offer logistical advantages in difficult…