Mai sunt speranțe de pace? Trump amenință din nou Rusia cu sancțiuni: „Vor fi tarife enorme. Sau nu facem nimic și spunem că este lupta voastră.”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a reiterat amenințarea de a impune sancțiuni majore împotriva Rusiei dacă nu vor exista progrese în direcția unei soluții pașnice pentru conflictul din Ucraina. Declarația a venit la o săptămână după întâlnirea sa cu Vladimir Putin în Alaska, transmite The Guardian.

„Voi lua o decizie cu privire la ce facem și va fi o decizie foarte importantă, și anume dacă vor fi sancțiuni majore sau tarife enorme sau ambele, sau nu facem nimic și spunem: Este lupta voastră”, a declarat Trump, exprimându-și frustrarea față de Moscova. Liderul american s-a arătat nemulțumit și de un atac rusesc asupra unei fabrici americane din Ucraina, produs în această săptămână, care a provocat un incendiu și a rănit mai mulți angajați.

Moscova blochează întâlnirea Putin–Zelenski

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia că face tot posibilul pentru a împiedica o întrevedere cu Vladimir Putin. Trump anunțase că pregătirile pentru o astfel de întâlnire ar fi început după convorbirea sa telefonică de luni cu liderul de la Kremlin.

Ads

Cu toate acestea, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat pentru NBC că „nu există nicio întâlnire planificată”, subliniind că Putin este dispus să se vadă cu Zelenski doar „când agenda va fi pregătită pentru un summit”.

Această poziție a fost percepută drept un eșec pentru Trump, care petrecuse întreaga săptămână susținând că a obținut un progres diplomatic în încercarea de a apropia Moscova și Kievul de o soluție negociată.

Trump și simbolistica diplomatică

Deși a criticat lipsa progreselor, Trump a prezentat jurnaliștilor o fotografie de la întâlnirea sa cu Putin pe covorul roșu din Alaska, afirmând că președintele rus ar putea participa la Campionatul Mondial de Fotbal din 2026, găzduit de SUA, Canada și Mexic.

Ads

„Am să-i semnez această fotografie. (…) Este un om pe nume Vladimir Putin, care cred că va veni, în funcție de ce se va întâmpla. S-ar putea să vină, s-ar putea să nu vină”, a spus liderul american. Observatorii au remarcat, însă, că Rusia nu participă la calificările pentru turneu, fiind exclusă din competițiile internaționale după invadarea Ucrainei în 2022.

Putin, optimist privind relațiile cu SUA

În același timp, Vladimir Putin s-a arătat optimist într-o vizită la un centru de cercetare nucleară, declarând că există „lumină la capătul tunelului” în privința restabilirii relațiilor SUA–Rusia.

„Am avut o întâlnire foarte bună, semnificativă și sinceră în Alaska. Următorii pași depind acum de conducerea Statelor Unite, dar am încredere în calitățile de lider ale actualului președinte”, a spus Putin.

Ads