Mesajul emoționant al Maiei Sandu după ce o jurnalistă de la Europa Liberă a fost ucisă în Ucraina VIDEO

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis marți, 3 mai, un mesaj emoționant după moartea jurnalistei Vira Hirici în Ucraina, lansând un apel la unitate.

Recent, jurnalista care a murit în urma unui atac cu rachete asupra blocului din Kiev unde locuia făcuse o solicitare pentru un interviu cu lidera de la Chișinău.

„Săptămâna trecută am primit o solicitare de interviu de la o jurnalistă ucraineană. Nu am reușit să răspund. Două zile mai târziu, autoarea solicitării, Vira Hirici, a fost găsită sub dărâmăturile casei sale din Kiev, după ce clădirea fusese lovită de o rachetă rusească. O rachetă a lovit un bloc cu oameni pașnici și, într-o frântură de secundă, prezentul și viitorul au devenit trecut. O moarte ce s-a așezat tristă și tăcută în șirul zecilor de mii de tragedii aduse de acest război devastator, dar și o moarte cu nume și chip concret ca probă de necontestat într-un dosar de crimă.

Fiecare dintre noi are o Vira Hirici, pe care nu a cunoscut-o personal, dar care a devenit durerea lui personală”, a transmis Maia Sandu într-un mesaj postat pe Facebook.

Președintele Republicii Moldova le-a transmis cetățenilor că unitatea și o informare corectă sunt esențiale pentru pace.

”Dragi concetățeni, războiul este la hotarul nostru. Pacea depinde de puterea noastră de a fi uniți, de capacitatea noastră de a nu ne lăsa prinși în plasa falsurilor și a provocărilor.

Nimeni nu vrea război, nicio mamă, indiferent că e din Găgăuzia, din Chișinău sau din Bălți, nu vrea să își vadă copiii pe front. Nimeni nu vrea ca o rachetă să-i distrugă casa la care a muncit o viață. Acum, ca niciodată, prețuim pacea și pentru pace trebuie să ne folosim toată energia”, a mai spus Maia Sandu.