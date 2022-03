Mormane de moloz, mașini distruse și scheletele de clădiri. Așa arată luni, 21 martie, zona în care în urmă cu doar o zi se afla un mall din apropiere de centrul Kievului. Primarul orașului, Vitali Kliciko, consideră că atacul asupra centrului comercial nu a fost o coincidență.

”Acest atac asupra centrului comercial nu este o coincidență. Putin vrea să înfometeze populația și să pună presiune asupra conducătorilor (n. r. Ucrainei). Haideți, în schimb, să punem noi presiune asupra Rusiei lui Putin. Dacă veți continua să faceți afaceri cu Moscova, vă pătați mâinile cu sânge”, afirmă primarul din Kiev pe contul său de Twitter.

This attack on a shopping center is not a coincidence. Putin wants to starve the civilians to make them pressurize their leaders. Let’s pressurize Putin‘s Russia instead. If you continue to do business with them, you have blood on your hands.pic.twitter.com/Mk6tb26qmX