O mamă și cei trei copii ai săi, uciși în Ucraina într-un atac cu rachetă. „Este o durere de nedescris” FOTO

O femeie a fost ucisă împreună cu cei trei copii ai săi în apartamentul în care locuiau, într-un atac cu rachetă, la Krivoi Rog, orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, anunță marți, 12 noiembrie, autoritățile ucrainene, relatează AFP.

O rachetă rusească a distrus o porțiune a unui bloc luni dimineața.

Guvernatorul regiunii anunța luni seara descoperirea corpului femeii între dărâmături și că alte 14 persoane au fost rănite.

The rescuers pulled the bodies of the mother Olena, and her three kids 10yo Danylo, 2yo Demyd and 2mo Ulyana from the rubble in Kryviy Rih, leaving their dad the only survivor.

My people don't deserve enduring these horrors.

Silent consent to this terrorism is a crime too. pic.twitter.com/nGegLGXJvE