A trecut peste o lună de la scufundarea Moskvei, nava amiral a flotei ruse de la Marea Neagră. Ministerul rus al Apărării a furnizat de atunci un singur raport oficial privind victimele, anunțând că un soldat a fost ucis și 27 sunt considerați dispăruți. Între timp, rudele marinarilor au declarat pentru Novaya Gazeta că aproximativ 40 de membri ai echipajului navei au fost uciși. Numărul marinarilor răniți și evacuați rămâne necunoscut.

Părinții recruților care au ajuns cumva printre membrii echipajului navei amiral a Flotei Mării Negre nu renunță la încercările lor de a scoate adevărul de la comandanți, plănuind chiar să intenteze un proces colectiv împotriva Ministerului rus al Apărării, potrivit sursei citate.

Două mame ai unor recruți dispăruți, care erau pe Moskva, au declarat pentru Novaya că li s-a cerut să recunoască că fiii lor „au murit în urma unui accident”. Femeile au refuzat să semneze aceste documente. Una dintre ele a povestit despre felul în care conducerea militară rusă tratează rudele soldaților decedați. Ea a împărtășit, de asemenea, relatările militarilor răniți care se află încă în spitale. Numele persoanelor nu au fost publicate din motive de siguranță.

„Conducerea ne-a întâlnit după ce am stârnit rumoare chiar la început, când am vorbit cu reporterii. Am fost invitați la o discuție. Cei care au putut merge la Sevastopol s-au întâlnit cu comandantul (n.r. amiralul Flotei Mării Negre Igor Osipov). Nu unul la unu, erau vreo zece persoane acolo: reprezentanți ai procuraturii militare, ai administrației orașului, psihologi. Întâlnirea a început la fel pentru toată lumea, ne-au spus: „Crucișătorul va fi recunoscut ca parte a operațiunii militare speciale. Băieții sunt cu toții eroi, ei vor primi medalii ale curajului (n.r. referire probabilă la Ordinele Curajului).

Înainte de a veni la întâlnire, am sunat la Ministerul rus al Apărării pentru a întreba despre statutul fiului meu. Asta după ce au publicat informațiile oficiale. Mi s-a spus că fiul meu nu era pe lista soldaților uciși, răniți sau dispăruți. I-am întrebat ce înseamnă asta. Mi-au spus: << Înseamnă că este în structura (militară) >> . Am venit la întâlnire și mi-au spus aceste lucruri de deschidere despre eroi, luptă și așa mai departe: esențial era faptul că ar trebui să ne recunoaștem fiii ca fiind uciși.

Apoi i-am întrebat de ce fiul meu nu era pe nicio listă a Ministerului rus al Apărării. Le-am povestit că mi-au spus că era în structura militară. Era atât de surprins. Mi-a spus că va afla de ce mi s-a spus asta. L-am întrebat dacă există o posibilitate să existe o plută, sau să fie bărci, să fi ajuns în derivă pe un alt teritoriu. S-a uitat la mine. Abia reușea să nu izbucnească în râs". „Nu, nu, acest lucru este imposibil”, mi-a spus el.

A doua zi, am sunat din nou la Ministerul Apărării. Mi-au spus că încă nu se află pe nicio listă. Ei au menționat toate listele existente, adăugând una cu „soldați capturați”. Mai târziu, comandamentul militar a încercat să-mi demonstreze că recruții nu au luat parte la luptă activă.

<< Dar Insula Șerpilor? >>, am întrebat. (n.r. se pare că crucișătorul Moskva a participat la atacul asupra insulei în primele zile ale războiului din Ucraina). << Cum a putut să nu ia parte la asta? Jumătate din echipaj este implicat în luptă activă, iar jumătate sunt doar acolo pentru plimbare? >>

L-am întrebat dacă întregul echipaj se afla la bordul navei în acel moment. Mi-a spus că da. Asta înseamnă că fiecare membru al echipajului a fost afectat de ceea ce s-ar fi putut întâmpla. Toată lumea era în pericol.

Mai multe persoane sunt considerate dispărute din Unitatea Militară Numărul 5 (sala mașinilor). Același căpitan de rangul trei ne spune nouă, părinților, o altă poveste de fiecare dată. A încercat să-mi spună că copilul meu a murit din cauza inhalării de fum. I-a spus unei alte mame că a escortat personal oamenii din sala mașinilor, dar doi oameni din mijlocul liniei au dispărut undeva și nu i-au găsit. Îi spun că, din câte am înțeles, pasajele de acolo sunt înguste, iar următoarea persoană din rând s-ar poticni dacă ar cădea cineva. El dă din cap și este de acord.

Ofițerii plâng când descriu totul în detaliu. Și totuși, nu au nicio zgârietură și nici o arsură pe ei. Ei ne mai spun că nimeni nu a fost rănit grav. Și apoi e cineva în spate care spune: „Ar fi trebuit să-i vezi [răniții] la spitalul nostru”.

Până pe 9 mai am înțeles că nu a existat nicio operațiune de căutare. L-am întrebat pe un tip pe care îl cunosc, care lucrează acolo. Mi-a spus: << Operațiune de căutare? Nu există nicio operațiune de căutare >> . Cu siguranță cineva ar fi lăsat-o să scape acest detaliu sau ne-ar fi spus.

Personalul spitalului nu vorbește deloc cu noi. Când le spui un nume din listă, ei îl pun în computer, ne spun să „așteptăm” și pleacă. Apoi se întorc și ne spun că nu există nimeni cu acest nume. Când i-am sunat la telefon, nici măcar nu m-au întrebat numele sau data nașterii copilului meu. Cineva a reușit să ajungă odată la Spitalul Clinic Militar Principal Burdenko, când încă era posibil. Le-au spus că acolo sunt răniți grav și persoane neidentificate. Sunt soldați cu răni de schije, cu răni la cap. Unii sunt într-o asemenea stare încât nu-și amintesc cum au ajuns la spital.

Apoi am început să primim scrisori de la birourile de prescripții care spuneau „Ne pare rău să vă informăm că fiul dumneavoastră a dispărut în urma unui accident”. Și apoi mi-au trimis o declarație completată pentru mine, care spune că accept că trupul fiului meu nu a fost găsit din cauza faptului că a avut loc un accident. M-au invitat să semnez această declarație și mi-au spus că sunt martori care l-au văzut pe fiul meu pe crucișător în acea zi, dar nu au văzut unde a dispărut. [...] Le-am spus că nu voi semna nimic. Și apoi m-au sunat și mi-au spus << trei familii au semnat deja declarația, ar trebui să vii și tu să semnezi, ca să ajungă la instanță fără întârziere >> . Nici măcar nu m-au întrebat dacă sunt dispusă să semnez această declarație [...]"

Dispărut în larg, fără a fi membru al „operațiunii speciale”

Rudele lui Mukhamed Murtazaev, în vârstă de 19 ani, care a servit pe crucișătorul Moscova, au fost, de asemenea, îndemnate să semneze documente care spuneau că „a murit în urma unui accident”. Mama lui Mukhammed, care a dorit să rămână anonimă, a spus clar că nu va semna nimic.

„Când ne-am adresat comandamentului Flotei Ruse de la Marea Neagră, ei nu au răspuns la întrebările noastre, ne-au ignorat”, a spus mama recrutului. „Presupun că comandamentul Flotei Mării Negre încalcă regulamentele de serviciu și alte acte legale și de reglementare atunci când vine vorba de informarea rudelor apropiate ale militarilor cu privire la starea lor. Nu ne oferă nicio informație despre cei evacuați de pe navă, care cu siguranță ar putea fi adunate în cele 40 de zile de la scufundarea crucișătorului. Unsprezece zile mai târziu, pe 24 aprilie, am fost invitați la o discuție cu comandanții Flotei Mării Negre.

Ni s-a spus că fiul meu este pe lista militarilor dispăruți. Aceste informații nu ne-au fost furnizate în formă scrisă. Ne-am adresat, de asemenea, Comisariatului Militar al Republicii Crimeea și am primit un răspuns pe 29 aprilie: << Ne pare rău să vă informăm că fiul dumneavoastră Murtazaev Mukhammed Severovich, care era în serviciul militar, a dispărut în urma unui accident în larg, pe crucișătorul cu rachete dirijate Moskva pe 13 aprilie 2022 >> . La numai zece zile de la incident, și-au amintit să înființeze o echipă care se ocupă cu informarea rudelor și, în fiecare zi, aud aceeași afirmație pe care o spun pe de rost, că scafandrii au coborât acolo, au cercetat zona și nu au găsit pe nimeni".

Rudelor li s-a spus în timpul unei întâlniri cu comandantul că nava se afla în ape neutre și că nu a luat parte la luptă activă.

