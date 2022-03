Liderii statelor NATO au decis joi, 24 martie, prelungirea cu un an a mandatului lui Jens Stoltenberg în funcția de secretar general al Alianţei, până la 30 septembrie 2023.

Decizia a fost motivată prin contextul generat de invazia Rusiei în Ucraina şi al consolidării prezenţei NATO pe flancul de est.

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J