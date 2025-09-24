„Răbdarea lui Donald Trump nu este infinită”. Amenințarea secretarului de stat al SUA pentru Rusia

SUA amenință cu noi sancțiuni față de Rusia FOTO: Hepta

Președintele american Donald Trump ar putea decide în curând impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe 23 septembrie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU pe tema Ucrainei.

Remarcile lui Rubio au urmat schimbării neașteptate de poziție a lui Trump în ceea ce privește războiul, acesta declarând anterior că „Ucraina este în măsură să lupte și să recucerească întreaga Ucraină” după întâlnirea cu președintele Volodimir Zelenski.

„Președintele a arătat o răbdare extraordinară prin faptul că nu a impus sancțiuni suplimentare, în speranța unei deschideri diplomatice. Este un om foarte răbdător și angajat față de pace, dar răbdarea sa nu este infinită”, a spus Rubio, conform Kyiv Independent.

Oficialul american a subliniat că Trump are autoritatea de a aproba livrarea de armament defensiv, dar și ofensiv, către Ucraina, chiar dacă Washingtonul continuă să insiste asupra unei soluții negociate: „Războiul se va încheia la masa negocierilor. Acolo se va încheia.”

Contextul este complicat de summitul din Alaska, organizat luna trecută, unde Trump l-a găzduit pe Vladimir Putin și a promis să faciliteze un dialog direct între Moscova și Kiev.

Însă inițiativa a eșuat rapid: Putin l-a invitat pe Zelenski la Moscova, invitație refuzată de partea ucraineană, care a subliniat că „este imposibil să mergi la negocieri într-o țară care îți bombardează orașele”.

Zelenski a repetat că este dispus să discute cu Putin doar pe teren neutru, idee pe care Kremlinul a respins-o constant.

Trump leagă eventualele sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei de o atitudine mai fermă a Uniunii Europene, criticând statele membre pentru că încă importă energie din Rusia.

În paralel, Washingtonul a vizat și India, unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, introducând tarife punitive în august. New Delhi a transmis însă că nu intenționează să își reducă importurile.

Administrația Trump a anunțat și un nou pachet de sprijin militar pentru Ucraina, aprobat pe 16 septembrie, care include sisteme Patriot și rachete HIMARS. „Vom continua să furnizăm arme NATO pentru ca Alianța să le folosească după cum consideră necesar”, a spus Trump pe 23 septembrie, confirmând livrările către Kiev în baza unui acord sprijinit de NATO.

