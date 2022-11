Marea Britanie trimite Ucrainei rachete ultra-moderne ghidate cu laser

Marea Britanie a trimis Ucrainei un model îmbunătățit al unei rachete Brimstone de înaltă tehnologie, ghidată cu laser. Acesta are o rază de acțiune de două ori mai mare decât versiunea anterioară, scrie BBC, care citează presa britanică.

Rachetele Brimstone 2 sunt, de obicei, lansate de pe avioane de vânătoare, însă forțele ucrainene folosesc camioane modificate ca platformă de lansare.

Marea Britanie a predat Ucrainei rachete Brimstone de primă generație pentru prima dată în urmă cu aproximativ șase luni, dar imaginile video publicate anterior de Royal Air Force arată că un model mai avansat este pregătit pentru transport, la o bază din Oxfordshire.

Rachetele, fiecare costând aproximativ 175.000 de lire sterline, sunt concepute în principal pentru a lovi ținte terestre, inclusiv vehicule de mare viteză.

#Ukraine: It has now been revealed that the UK is supplying not just older Brimstone 1 but modern Brimstone 2 Dual Mode 🇬🇧 missiles to the AFU.

This model has a much superior maximum range (Claimed "more than 200% increase") plus improved seeker, software and airframe design. pic.twitter.com/pCKQehefIB