Marea Britanie va trimite Ucrainei arme pentru a proteja zona Odesei

Premierul Marii Britanii Boris Johnson intenționează să furnizeze Ucrainei arme care ar ajuta țara să zădărnicească planurile lui Vladimir Putin de a ocupa partea de sud a țării.

Regatul Unit face eforturi pentru a înarma Ucraina cu rachete antinavă pentru a scufunda navele de război rusești și pentru a „elibera” orașele de coastă care sunt acum bombardate din mare, scrie principala agenție de știri a Ucrainei, Ukrinform.

Boris Johnson le-a spus oficialilor că are în plan să continue furnizarea de arme Ucrainei pentru a împiedica invadatorii ruși să avanseze spre Odesa.

Rachetele anti-tanc NLAW, de producție britanică, s-au dovedit, alături de rachetele americane Javelin, foarte eficiente împotriva blindatelor rusești. Ambele arme pot distruge tancuri și au un mod de a se detona deasupra țintei, unde blindajul este mai slab.

Ukrainian soldier with an NLAW showing off a captured Ural tanker pic.twitter.com/NuRc23457A