Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina

Marea Britanie, Franța și Germania au convenit, într-o convorbire telefonică ce a avut loc vineri, 10 octombrie, să folosească activele suverane ruse înghețate pentru a finanța sprijinul acordat Forțelor Armate ale Ucrainei, transmit surse citate de Reuters. Conform declarației comune, inițiativa va fi derulată „în strânsă coordonare cu Statele Unite”.

„Suntem pregătiți să utilizăm în comun activele suverane ruse înghețate pentru susținerea Ucrainei și pentru a forța Rusia să vină la masa negocierilor. Ne propunem să facem acest lucru în cooperare cu SUA”, se arată în comunicat.

Dilemele juridice și evoluția pozițiilor europene

Decizia marchează o schimbare semnificativă în ton și practică. La începutul toamnei, președintele francez Emmanuel Macron avertizase că confiscarea activelor ar încălca dreptul internațional și ar putea deschide calea spre „haos” dacă anumite state renunță la respectarea normelor. Berlinul, la rândul său, păstrase multă vreme o poziție rezervată, luând în considerare imunitatea statală și rolul Germaniei ca centru financiar european.

Schimbarea de atitudine a Germaniei reflectă însă realități politice și economice: pe măsură ce sprijinul american scade, o presiune crescută cade asupra celei mai puternice economii europene pentru a prelua o parte mai mare din povara financiară a ajutorului pentru Ucraina.

Marea Britanie propune credite — nu confiscare totală

La Londra a apărut o soluție intermediară: Ministerul Finanțelor a propus acordarea de credite către Ucraina garantate cu activele ruse înghețate. Ministrul Finanțelor britanic, Rachel Reeves, a precizat că planul va fi compatibil cu dreptul internațional și nu va echivala cu o confiscare definitivă a acestor bunuri. Detaliile tehnice și juridice rămân însă de negociat și vor fi cruciale pentru implementare.

Puternic instrument de presiune — dar și un risc pentru Occident

Activele rusești blocate — estimate la sute de miliarde de dolari — reprezintă atât o sursă semnificativă de finanțare pentru reconstrucție și efortul de război al Ucrainei, cât și un instrument de presiune care ar putea forța Moscova la concesiuni. Totodată, folosirea lor ridică întrebări sensibile: precedentul juridic pe care l-ar crea, reacțiile din piețele financiare și riscul de retorsiuni economice sau politice din partea Rusiei.

Miza imediată este politică și tehnică: cum să transformi active înghețate — adesea depozite bancare, obligațiuni sau proprietăți — în instrumente financiare utilizabile, fără a încălca norme internaționale sau a expune instituțiile financiare implicate la litigii. De asemenea contează unghiul diplomatic: o acțiune coordonată cu Statele Unite este esențială pentru legitimitatea și eficiența oricărei operațiuni.

Pe termen lung, decizia readuce în prim‑plan întrebarea fundamentală a războiului: cine plătește costul reconstrucției și cum poate Occidentul folosi palierul economic ca instrument de politică externă fără a submina propriile norme. Răspunsurile la aceste întrebări vor modela nu doar efortul de sprijinire a Ucrainei, ci și arhitectura financiară și juridică a perioadei post‑conflict.

