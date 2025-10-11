Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina

Autor: Veronica Andrei
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 14:55
218 citiri
Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
Active ruse înghețate de Occident FOTO X/@olddog100ua

Marea Britanie, Franța și Germania au convenit, într-o convorbire telefonică ce a avut loc vineri, 10 octombrie, să folosească activele suverane ruse înghețate pentru a finanța sprijinul acordat Forțelor Armate ale Ucrainei, transmit surse citate de Reuters. Conform declarației comune, inițiativa va fi derulată „în strânsă coordonare cu Statele Unite”.

„Suntem pregătiți să utilizăm în comun activele suverane ruse înghețate pentru susținerea Ucrainei și pentru a forța Rusia să vină la masa negocierilor. Ne propunem să facem acest lucru în cooperare cu SUA”, se arată în comunicat.

Dilemele juridice și evoluția pozițiilor europene

Decizia marchează o schimbare semnificativă în ton și practică. La începutul toamnei, președintele francez Emmanuel Macron avertizase că confiscarea activelor ar încălca dreptul internațional și ar putea deschide calea spre „haos” dacă anumite state renunță la respectarea normelor. Berlinul, la rândul său, păstrase multă vreme o poziție rezervată, luând în considerare imunitatea statală și rolul Germaniei ca centru financiar european.

Schimbarea de atitudine a Germaniei reflectă însă realități politice și economice: pe măsură ce sprijinul american scade, o presiune crescută cade asupra celei mai puternice economii europene pentru a prelua o parte mai mare din povara financiară a ajutorului pentru Ucraina.

Marea Britanie propune credite — nu confiscare totală

La Londra a apărut o soluție intermediară: Ministerul Finanțelor a propus acordarea de credite către Ucraina garantate cu activele ruse înghețate. Ministrul Finanțelor britanic, Rachel Reeves, a precizat că planul va fi compatibil cu dreptul internațional și nu va echivala cu o confiscare definitivă a acestor bunuri. Detaliile tehnice și juridice rămân însă de negociat și vor fi cruciale pentru implementare.

Puternic instrument de presiune — dar și un risc pentru Occident

Activele rusești blocate — estimate la sute de miliarde de dolari — reprezintă atât o sursă semnificativă de finanțare pentru reconstrucție și efortul de război al Ucrainei, cât și un instrument de presiune care ar putea forța Moscova la concesiuni. Totodată, folosirea lor ridică întrebări sensibile: precedentul juridic pe care l-ar crea, reacțiile din piețele financiare și riscul de retorsiuni economice sau politice din partea Rusiei.

Miza imediată este politică și tehnică: cum să transformi active înghețate — adesea depozite bancare, obligațiuni sau proprietăți — în instrumente financiare utilizabile, fără a încălca norme internaționale sau a expune instituțiile financiare implicate la litigii. De asemenea contează unghiul diplomatic: o acțiune coordonată cu Statele Unite este esențială pentru legitimitatea și eficiența oricărei operațiuni.

Pe termen lung, decizia readuce în prim‑plan întrebarea fundamentală a războiului: cine plătește costul reconstrucției și cum poate Occidentul folosi palierul economic ca instrument de politică externă fără a submina propriile norme. Răspunsurile la aceste întrebări vor modela nu doar efortul de sprijinire a Ucrainei, ci și arhitectura financiară și juridică a perioadei post‑conflict.

Estul Europei migrează către Washington și Moscova. Binomul franco-german, care a construit UE, e foarte slăbit. Unde rămâne Bruxelles. Analiză The Washington Post
Estul Europei migrează către Washington și Moscova. Binomul franco-german, care a construit UE, e foarte slăbit. Unde rămâne Bruxelles. Analiză The Washington Post
Războiul din Ucraina și refuzul Federației Ruse de a pune capăt conflictului este doar o parte dintre probleme cu care de confruntă aripa estică a Uniunii Europene, arată o analiză The...
Lupte grele în estul Ucrainei: rușii lansează un nou val de atacuri mecanizate
Lupte grele în estul Ucrainei: rușii lansează un nou val de atacuri mecanizate
În condiții meteo nefavorabile, care limitează utilizarea eficientă a dronelor, forțele ruse au lansat un amplu atac mecanizat în zona salientului Dobropilia, în estul regiunii Donețk....
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #active rusesti ighetate, #Marea Britanie, #Franta, #Germania , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Imi pare rau, mama!" O romanca s-a imbogatit peste noapte, dupa o decizie radicala. Cum isi castiga banii
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai putin de 1 an de la retragere

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Societatea civilă anunță un marș în memoria victimelor de la Colectiv, la zece ani de la tragedie: "Corupţia încă ucide în România, mor bebeluşi în spitale"
  2. Marea Britanie, Franța și Germania au convenit să folosească active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina
  3. Trump a dezvăluit ce a vorbit cu laureata Premiului Nobel pentru Pace, după criticile Case Albe: ”Nu am spus 'Atunci dă-mi-l mie, 'deşi cred că ea ar fi putut să o facă”
  4. Lupte grele în estul Ucrainei: rușii lansează un nou val de atacuri mecanizate
  5. Explozie devastatoare la o fabrică de explozibili din Tennessee: 18 persoane sunt moarte sau dispărute VIDEO
  6. Administrația Trump, acuzată că ar fi oferit Qatarului o bază militară pe teritoriul SUA. Ce răspunde Pentagonul
  7. O nouă alertă de vreme severă imediată. Localitățile care intră sub Cod galben până la 18:00 UPDATE
  8. Trump a trecut pe la medic. Ce spune raportul oficial și ce rămâne sub preș
  9. Medic dintr-un spital din România, agresat fizic și verbal de trei femei. Mama și cele două fiice au fost reținute
  10. Fost șef al CIA: ”Rusia nu-și permite un al doilea front. De aceea Assad a fost lăsat să cadă”