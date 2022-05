Marea Britanie impune noi sancțiuni Rusiei: ”A face afaceri cu regimul lui Putin este falimentar din punct de vedere moral”

Ministrul britanic de Externe, Liz Truss, a anunțat miercuri, 4 mai, noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Guvernul de la Londra a decis interzicerea exporturilor de servicii către Rusia și sancționarea a 63 de persoane şi organizaţii din mass-media care ”răspândesc dezinformarea”.

Moscova nu va mai avea astfel acces la serviciile de contabilitate, consultanţă în management şi de publicitate ale Marii Britanii.

