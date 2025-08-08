Europa trebuie să fie prezentă la negocierile de pace pentru a-l sprijini pe Zelenski în fața presiunii exercitate de Trump și Putin. Avertismentul fostului ministru britanic al Apărării

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 08 August 2025, ora 18:24
453 citiri
Europa trebuie să fie prezentă la negocierile de pace pentru a-l sprijini pe Zelenski în fața presiunii exercitate de Trump și Putin. Avertismentul fostului ministru britanic al Apărării
Fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace/ FOTO:X/@UkrReview

Fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, atrage atenția asupra riscului ca Ucraina să fie împinsă spre o înțelegere inechitabilă în eventualele negocieri de pace dintre Statele Unite și Rusia. Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Wallace subliniază că liderul ucrainean Volodimir Zelenski are nevoie de sprijin european în fața tandemului Trump–Putin, pe care îl descrie drept „bine cunoscut pentru metodele sale brutale de negociere”.

Declarațiile vin în contextul unor posibile discuții directe între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, urmate de o întâlnire trilaterală care l-ar include și pe Zelenski. Potrivit relatărilor din presa internațională, la aceste discuții nu ar urma să participe niciun stat european.

„Zelenski este un om curajos, dar are nevoie de aliați la masă. Dacă aceste negocieri sunt cu adevărat despre pace, atunci este esențial ca acolo să fie reprezentată și o voce europeană. Nu putem lăsa ca soarta Ucrainei să fie decisă fără Europa”, a declarat Wallace. Acesta a reamintit că în NATO există alte două puteri nucleare, Franța și Marea Britanie, care ar trebui implicate direct într-un astfel de proces.

Întrebat dacă se teme că Trump ar putea forța mâna Ucrainei pentru a accepta o soluție dezavantajoasă, Wallace a fost tranșant: „Da, există acest risc. Iar tocmai de aceea e nevoie de un echilibru în jurul mesei de negocieri.”

Îngrijorările fostului oficial britanic sunt împărtășite și de alte voci din Europa. Ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a declarat joi, 8 august, că speră ca administrația Trump să impună sancțiuni suplimentare Rusiei. „Credem că presiunea militară și economică sporită asupra Rusiei este unul dintre motivele pentru care Moscova dă semne că ar fi dispusă să discute. Trebuie să menținem această presiune,” a afirmat șefa diplomației finlandeze, citată de Reuters.

Pe fundalul acestor evoluții, planul de pace propus de președintele american rămâne încă neclar. Inițial, surse citate de New York Post afirmau că Trump ar fi pus drept condiție o întâlnire prealabilă între Putin și Zelenski, ca precondiție pentru propria sa implicare. Ulterior însă, întrebat de jurnaliști dacă această condiție mai este valabilă, Trump a răspuns sec: „Nu.”

Editorialiștii publicației The Times au reacționat, sugerând că, dacă Trump dorește cu adevărat să încheie războiul, trebuie să acționeze ferm împotriva surselor de finanțare ale armatei ruse. „Pentru a avea credibilitate în fața Moscovei, SUA trebuie să lovească decisiv în canalele prin care Putin își alimentează mașinăria de război, fie ele economice, comerciale sau energetice.”

În lipsa unei prezențe europene la masa negocierilor, riscul este ca viitoarele aranjamente să fie determinate exclusiv de logica geopolitică a marilor puteri, în detrimentul intereselor Kievului – și, implicit, al securității europene.

Tupeul lui Putin, după ce a anunțat că se va vedea cu Trump. Liderul de la Kremlin pune condiții pentru o întrevedere cu Zelenski
Tupeul lui Putin, după ce a anunțat că se va vedea cu Trump. Liderul de la Kremlin pune condiții pentru o întrevedere cu Zelenski
Preşedintele rus Vladimir Putin nu susţine o întâlnire în curând cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, apreciind că, pentru moment, nu se îndeplinesc ”condiţiile”, în...
Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire săptămâna viitoare. Urmează o discuție în trei, la care va participa și Volodimir Zelenski
Donald Trump și Vladimir Putin, întâlnire săptămâna viitoare. Urmează o discuție în trei, la care va participa și Volodimir Zelenski
O întâlnire între Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare, a declarat miercuri un oficial al Casei Albe, dar SUA nu renunță la planul de a impune...
#razboi Ucraina, #rusia invazie, #negocieri de pace, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #Volodimir Zelenski , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au aparut imaginile! O campioana olimpica a fost arestata dupa ce si-a agresat iubitul in vazul tuturor
Digi24.ro
Rasturnare de situatie. Donald Trump pune o conditie pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
DigiSport.ro
Schimbare la 180 de grade! Ce a spus antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul "Habar n-am cine e"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Momentul în care un balon cu aer cald este gata să se răstoarne, după ce a lovit acoperișul unei școli VIDEO
  2. Copiii Ucrainei, expuși ca niște produse pe o piață online. Kievul acuză Rusia de ”trafic sponsorizat de stat”
  3. Germania ia o măsură dură față de Israel, oprind exporturile de arme care puteau fi folosite în Gaza. Ce a determinat această schimbare de poziție
  4. Europa trebuie să fie prezentă la negocierile de pace pentru a-l sprijini pe Zelenski în fața presiunii exercitate de Trump și Putin. Avertismentul fostului ministru britanic al Apărării
  5. Avertisment pentru Guvernul Bolojan în scandalul pensiilor private. De ce nu este acceptabilă dublarea perioadei de plată, de la 5 la 10 ani
  6. Turiști înecați pe insula Milos, în timp ce Grecia se află sub un val de caniculă și cod roșu de incendii de vegetație VIDEO
  7. S-a aflat de ce a murit tânăra de 19 ani din Brașov la o săptămână după ce a născut. Rezultatul necropsiei a ajuns pe masa procurorilor care anchetează cazul
  8. Peste 15.000 de români au semnat o petiție care cere statului să ia măsuri împotriva femicidului: "Mâine poate va fi mama ta" VIDEO
  9. Bucureștean de 40 de ani, anchetat pentru viol, după ce a făcut sex timp de mai multe luni cu o fată de 14 ani, oferindu-i cadouri și bani
  10. Două linii de tramvai din București, suspendate din 11 august. Care sunt alternativele pentru călători