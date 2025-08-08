Fostul ministru britanic al Apărării, Ben Wallace, atrage atenția asupra riscului ca Ucraina să fie împinsă spre o înțelegere inechitabilă în eventualele negocieri de pace dintre Statele Unite și Rusia. Într-un interviu acordat publicației The Telegraph, Wallace subliniază că liderul ucrainean Volodimir Zelenski are nevoie de sprijin european în fața tandemului Trump–Putin, pe care îl descrie drept „bine cunoscut pentru metodele sale brutale de negociere”.

Declarațiile vin în contextul unor posibile discuții directe între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, urmate de o întâlnire trilaterală care l-ar include și pe Zelenski. Potrivit relatărilor din presa internațională, la aceste discuții nu ar urma să participe niciun stat european.

„Zelenski este un om curajos, dar are nevoie de aliați la masă. Dacă aceste negocieri sunt cu adevărat despre pace, atunci este esențial ca acolo să fie reprezentată și o voce europeană. Nu putem lăsa ca soarta Ucrainei să fie decisă fără Europa”, a declarat Wallace. Acesta a reamintit că în NATO există alte două puteri nucleare, Franța și Marea Britanie, care ar trebui implicate direct într-un astfel de proces.

Întrebat dacă se teme că Trump ar putea forța mâna Ucrainei pentru a accepta o soluție dezavantajoasă, Wallace a fost tranșant: „Da, există acest risc. Iar tocmai de aceea e nevoie de un echilibru în jurul mesei de negocieri.”

Îngrijorările fostului oficial britanic sunt împărtășite și de alte voci din Europa. Ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a declarat joi, 8 august, că speră ca administrația Trump să impună sancțiuni suplimentare Rusiei. „Credem că presiunea militară și economică sporită asupra Rusiei este unul dintre motivele pentru care Moscova dă semne că ar fi dispusă să discute. Trebuie să menținem această presiune,” a afirmat șefa diplomației finlandeze, citată de Reuters.

Pe fundalul acestor evoluții, planul de pace propus de președintele american rămâne încă neclar. Inițial, surse citate de New York Post afirmau că Trump ar fi pus drept condiție o întâlnire prealabilă între Putin și Zelenski, ca precondiție pentru propria sa implicare. Ulterior însă, întrebat de jurnaliști dacă această condiție mai este valabilă, Trump a răspuns sec: „Nu.”

Editorialiștii publicației The Times au reacționat, sugerând că, dacă Trump dorește cu adevărat să încheie războiul, trebuie să acționeze ferm împotriva surselor de finanțare ale armatei ruse. „Pentru a avea credibilitate în fața Moscovei, SUA trebuie să lovească decisiv în canalele prin care Putin își alimentează mașinăria de război, fie ele economice, comerciale sau energetice.”

În lipsa unei prezențe europene la masa negocierilor, riscul este ca viitoarele aranjamente să fie determinate exclusiv de logica geopolitică a marilor puteri, în detrimentul intereselor Kievului – și, implicit, al securității europene.

