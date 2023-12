Marea Britanie trimite Ucrainei 200 de rachete antiaeriene, după atacul masiv al Rusiei. „Pentru a se apăra de bombardamentul barbar al lui Putin”

Regatul Unit a anunţat vineri, 29 decembrie, că va oferi Ucrainei circa 200 de rachete antiaeriene ASRAAM, după atacul masiv cu rachete şi drone efectuat de Rusia în cursul dimineţii asupra unor ţinte în diferite zone ale teritoriului ucrainean, şi le-a cerut aliaţilor să-şi sporească eforturile pentru a susţine militar Kievul.

Preşedintele rus Vladimir Putin "testează apărarea ucraineană şi determinarea Occidentului (...), iar furnizarea astăzi a unui ansamblu de apărare aeriană trimite un mesaj de necontestat potrivit căruia, în faţa barbariei ruse, Regatul Unit rămâne absolut hotărât să susţină Ucraina", a indicat într-un comunicat ministrul britanic al apărării, Grant Shapps.

Acesta a cerut "lumii libere să se unească şi să-şi sporească eforturile pentru a da Ucrainei ce are nevoie pentru a câştiga" războiul cu Rusia.

The UK is moving rapidly to bolster Ukraine’s air defence, in the wake of Putin’s murderous air strikes.

Hundreds of British made air defence missiles are being sent to ensure @Ukraine has what it needs to defend itself from Putin’s barbaric bombardment. #SlavaUkraini pic.twitter.com/eoJ1pQPpe7