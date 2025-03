Căpitanul Oleksandr și echipajul său sunt mereu în alertă, pregătiți să doboare dronele care vin în valuri trimise de armata lui Vladimir Putin.

Căpitanul Oleksandr a pus mâna pe manetă și a împins-o înainte. Barca sa de patrulare a prins viteză și a tăiat valurile. În spatele lui se afla portul ucrainean Odesa. În față – dincolo de întinderea de apă gri, la 180 de kilometri distanță, se află peninsula Crimeea ocupată. „Suntem aici pentru a opri rușii să ia Marea Neagră,” a spus Oleksandr, în timp ce barca sa – deplasându-se cu 30 de noduri – se ridica și se cobora pe valuri.

În 2014, Ucraina a pierdut trei sferturi din modesta sa flotă navală, când Vladimir Putin a anexat peninsula Crimeea. Apoi, în 2022, Rusia a scufundat majoritatea navelor care mai rămăseseră. Flota proprie a Rusiei, dimpotrivă, părea invincibilă. Aceasta includea un portavion de mare prestigiu, Moskva, două fregate moderne, mai multe nave de război mai mici și corvete cu rachete, precum și patru submarine echipate cu rachete Kalibr mortale.

Moskva a intrat în legendă când a ordonat garnizoanei ucrainene de pe Insula Șerpilor, în Marea Neagră, să se predea, în prima zi a invaziei lui Putin. Operatorul radio a răspuns: „Vas de război rus, du-te dracului”. Rușii au cucerit insula și i-au făcut prizonieri pe soldații ucraineni care o păzeau. Însă, de atunci, Moscova a suferit o serie de înfrângeri maritime.

În primul rând, Ucraina a scufundat nava Moskva folosind o rachetă de croazieră Neptun. Apoi a recucerit Insula Șerpilor. După aceea, dronele ucrainei, încărcate cu explozibil, au trimis cel puțin cinci alte nave rusești pe fundul mării. În 2023 și 2024, flota Rusiei din Marea Neagră s-a relocat. Navele care au supraviețuit au părăsit portul Sevastopol din Crimeea și au navigat spre est, către portul rus Novorossisk.

Părăsirea flotei a permis reluarea completă a transportului comercial din trei orașe de pe coastă: Odesa, Ciornomorsk și Pivdenni (fostul Iujnîi). Viitorul Mării Negre va face, probabil, parte dintr-un acord de pace cu Rusia. Săptămâna trecută, după o întâlnire destul de tensionată cu Donald Trump și JD Vance la Casa Albă, Volodimir Zelenski a propus o încetare a focului. Aceasta ar putea începe pe uscat și pe mare, a spus el.

Expunând detaliile vineri, Zelenski a cerut „fără operațiuni militare” în Marea Neagră și oprirea atacurilor cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice.

Președintele Ucrainei se va deplasa luni în Arabia Saudită pentru a se întâlni cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman și va avea discuții marți cu negociatori americani. Este incert dacă se va ajunge la progrese semnificative pentru încheierea războiului.

