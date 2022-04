Blocada de o lună a Mariupolului, unul dintre cele mai afectate orașe ale Ucrainei de atacurile trupelor ruse, a dus la moartea a 5.000 de oameni. 210 dintre ei erau copii.

Primarul din Mariupol, Vadim Boychenko, afirmă că în urma bombardării (n. r. în prima parte a lunii martie) unui spital de copii de către forțele ruse, aproape 50 de persoane au fost arse de vii, scrie agenția de presă Nexta pe Twitter.

Estimările preliminare ale autorităților arată că în jur de 5.000 de localnici și-au pierdut viața în timpul blocadei de o lună a orașului.

‼️In #Mariupol, as a result of the bombing of a children's hospital by #Russian aircraft, almost 50 people were burned alive.

This was announced by the city mayor Vadim Boychenko. pic.twitter.com/sMfcMzpfM3