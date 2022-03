Cel mai mare port de la Marea Azov este bombardat fără oprire încă de la începutul războiului. O dronă a surprins dezastrul care a rămas în orașul Mariupol din Ucraina, în urma bombardamentelor masive lansate de armata rusă.

Sute de mii de civili au fost prinși în luptele grele ce s-au dat în orașul port la Marea Azov, fiind bombardate inclusiv cartiere rezidențiale și o maternitate. Rapoartele de duminică, 13 martie, arătau că peste 2.200 de civili au fost uciși doar în această zonă.

În imagini se pot observa blocuri distruse, care încă fumegă, iar impresia generală este cea a unui oraș fantomă.

Mariupol a rămas fără curent electric, iar locuitorii sunt disperați întrucât nu mai au apă și mâncare. Oamenii au început să jefuiască magazinele și farmaciile.

🚨 I've geolocated this drone video which shows terrifying destruction this morning following a night of destructive shelling on the citizens of Mariupol, Ukraine.

Ads

📍The video begins from 47°05'43"N 37°29'58"E

Reports of thousands of civilians killed. pic.twitter.com/RPUgi3ZuX7