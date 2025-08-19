Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate

Marti, 19 August 2025, ora 07:15
632 citiri
Mark Rutte, secretarul general al NATO FOTO captură video Facebook /NATO News
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Oficialul a subliniat că discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina, fără a aborda chestiuni precum trimiterea de trupe terestre sau modificarea granițelor, aspecte ce ar putea fi discutate ulterior într-un format trilateral cu Rusia.
„Accentul principal a fost pus pe garanțiile de securitate, iar liderii vor lucra la aceste măsuri în următoarele câteva zile”, a declarat el, la Fox News.
Rutte a confirmat că se discută despre un acord de tipul articolului 5 din Tratatul NATO, însă, potrivit secretarului general al NATO, la întâlnirea de luni de la Casa Albă nu s-a discutat despre trimiterea de trupe terestre și nici despre redesenarea granițelor Ucrainei. Aceasta din urmă este o chestiune pe care numai președintele Volodimir Zelenski trebuie să o abordeze în cadrul unei potențiale reuniuni trilaterale la care participă și Rusia, a declarat Mark Rutte.
„Nu am discutat acest lucru astăzi”, a declarat el la Fox News când a fost întrebat despre această problemă. „Toată lumea este clară, inclusiv (președintele american) Donald Trump, că, atunci când vine vorba despre teritoriu, președintele ucrainean este cel care trebuie să discute acest lucru în cadrul trilateralei și probabil la mai multe discuții după aceea cu Vladimir Putin”, a spus Rutte.
Discuțiile teritoriale cu garanții de securitate
Înțelegerea de luni dintre lideri a fost că, pentru orice discuție teritorială, ar trebui să existe garanții de securitate, a spus Rutte. Fiecare țară din coaliție trebuie să fie de acord cu privire la ce vor însemna aceste garanții, a adăugat el.
„Este un progres faptul că SUA se vor implica” în garanțiile de securitate, a punctat Rutte, fără a intra în alte detalii.
El a spus că discuțiile de la Casa Albă au fost „foarte reușite” și l-a numit pe Trump un „pacificator pragmatic”.
„Face presiuni, dar caută și modalități de rezolvare”, a explicat Rutte.
El a mai spus că deschiderea dialogului cu Putin a fost importantă și că se lucrează la o întâlnire trilaterală între Rusia, SUA și Ucraina.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trump și Zelenki, din nou față în față
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski a început într-o notă relaxată, cu un compliment vestimentar din partea liderului american, în timp ce presa și...
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a criticat ideea concesiilor teritoriale ale Ucrainei către Federația Rusă, care a invadat țara în 2014, pentru anexarea Crimeei, apoi în 2022....
Premierul britanic Keir Starmer s-a declarat mulţumit de progresele obţinute la întâlnirea de luni de la Casa Albă, subliniind că discuţiile privind garanţiile de securitate şi cooperarea...
Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte....
Pentru a obține garanții de securitate din partea SUA după un posibil acord de pace cu Federația Rusă, Ucraina va achiziționa arme americane de 100 de miliarde de dolari. Achiziția va fi...
Întâlnirea dintre președintele Donald Trump și omologul său Vladimir Putin a fost probabil cel mai așteptat și mai mediatizat eveniment diplomatic de la începutul războiului din Ucraina,...
Casa Albă a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care Volodimir Zelenski și Donald Trump discută singuri în Biroul Oval. În imaginea publicată de un consilier al președintelui...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, în Biroul Oval al Casei Albe, că este deschis organizării de alegeri în Ucraina după încheierea războiului cu Rusia, cu condiția...
Președintele american Donald Trump ar fi întrerupt discuțiile cu liderii europeni prezenți în Biroul Oval pentru un apel telefonic cu Vladimir Putin.
Conform informațiilor oferite de...
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni, la Casa Albă, că deși o reuniune trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA este importantă, va fi necesară și organizarea unei reuniuni...
Liderii europeni au mers luni la Washington, pentru discuții privind pacea din Ucraina.
Premierul britanic Keir Starmer a ajuns primul, iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost...
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit luni, 18 august, la Casa Albă, cu liderii europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre condițiile unui...
În timpul discuției dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump, luni, 18 august, în Biroul Oval era afișată o hartă a Ucrainei.
Pe hartă se poate vedea că teritoriul aflat sub controlul...
Jurnalistul conservator Brian Glenn, care în februarie l-a criticat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru că nu a purtat costum în Biroul Oval, a făcut luni un schimb de glume cu...
Atmosfera din Biroul Oval în cadrul întâlnirii de luni, 18 august, a fost mult mai amicală decât cea explozivă din februarie, când preşedintele Volodimir Zelenski s-a aflat în aceeaşi...
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că sprijinul american pentru Ucraina va continua indiferent de rezultatul discuțiilor pe care le are la Washington cu omologul său...
Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, s-a angajat luni într-o serie de demersuri diplomatice, sunându-i pe liderii Braziliei, Indiei şi Africii de Sud pentru a sublinia că nu este izolat...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni lui Donald Trump să impună Rusiei pacea ''cu forța'', reluând termenii utilizați de liderul american înaintea unei reuniuni cruciale...
Loviturile Rusiei s-au soldat luni cu cel puțin 14 morți în Ucraina, au anunțat autoritățile, cu câteva ore înainte de o întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski în cadrul...
UPDATE 20.40 - Discuțiile Trump-Zelenski au continuat cu răspunsuri la întrebările jurnaliștilor. Volodimir Zelenski a spus că este nevoie de sprijin american pentru a-l opri pe Putin....