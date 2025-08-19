Șeful NATO a confirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, că Ucrainei i se vor oferi garanții de securitate

Întâlnirea de la Casa Albă dintre Donald Trump, Volodimir Zelenski și partenerii europeni și NATO a fost „foarte reușită”, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Oficialul a subliniat că discuțiile s-au concentrat pe garanțiile de securitate pentru Ucraina, fără a aborda chestiuni precum trimiterea de trupe terestre sau modificarea granițelor, aspecte ce ar putea fi discutate ulterior într-un format trilateral cu Rusia.

„Accentul principal a fost pus pe garanțiile de securitate, iar liderii vor lucra la aceste măsuri în următoarele câteva zile”, a declarat el, la Fox News.

Rutte a confirmat că se discută despre un acord de tipul articolului 5 din Tratatul NATO, însă, potrivit secretarului general al NATO, la întâlnirea de luni de la Casa Albă nu s-a discutat despre trimiterea de trupe terestre și nici despre redesenarea granițelor Ucrainei. Aceasta din urmă este o chestiune pe care numai președintele Volodimir Zelenski trebuie să o abordeze în cadrul unei potențiale reuniuni trilaterale la care participă și Rusia, a declarat Mark Rutte.

„Nu am discutat acest lucru astăzi”, a declarat el la Fox News când a fost întrebat despre această problemă. „Toată lumea este clară, inclusiv (președintele american) Donald Trump, că, atunci când vine vorba despre teritoriu, președintele ucrainean este cel care trebuie să discute acest lucru în cadrul trilateralei și probabil la mai multe discuții după aceea cu Vladimir Putin”, a spus Rutte.

Ads

Discuțiile teritoriale cu garanții de securitate

Înțelegerea de luni dintre lideri a fost că, pentru orice discuție teritorială, ar trebui să existe garanții de securitate, a spus Rutte. Fiecare țară din coaliție trebuie să fie de acord cu privire la ce vor însemna aceste garanții, a adăugat el.

„Este un progres faptul că SUA se vor implica” în garanțiile de securitate, a punctat Rutte, fără a intra în alte detalii.

El a spus că discuțiile de la Casa Albă au fost „foarte reușite” și l-a numit pe Trump un „pacificator pragmatic”.

„Face presiuni, dar caută și modalități de rezolvare”, a explicat Rutte.

El a mai spus că deschiderea dialogului cu Putin a fost importantă și că se lucrează la o întâlnire trilaterală între Rusia, SUA și Ucraina.

Ads