Șeful NATO cere ”o susţinere suficientă” a Ucrainei cât să schimbe traiectoria conflictului ”o dată pentru totdeauna” VIDEO

Aliaţii Ucrainei trebuie să o ajute suficient cât să schimbe traiectoria războiului, ”o dată pentru totdeauna”, a declarat secretarul general al NATO Mark Rutte, relatează AFP.

”Trebuie să furnizăm o susţinere suficientă pentru a schimba traiectoria acestui conflict o dată pentru totdeauna”, a subliniat el într-o conferinţă de presă la Bruxelles.

#NATO Allies discussed what more we can do to provide critical ammunition and air defences for #Ukraine.

We must do more than just keep #Ukraine in the fight.

We must provide enough support to change the trajectory of this conflict. #ForMin pic.twitter.com/7zotzjuU5G