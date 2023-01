Mărturia unui soldat rus mobilizat: „Armata este o dezamăgire, nu există hrană, provizii. Nu s-a schimbat nimic de la Al Doilea Război Mondial”

Doi soldați ruși mobilizați au dezvăluit într-un videoclip cum sunt tratați de către superiori, arătând că au fost trimiși în prima linie deși inițial li s-a promis că soldații mobilizați nu vor fi trimiși.

Conform soldatului rus, condițiile de trai „sunt oribile” iar numeroși soldați mobilizați au fost trimiși în prima linie.

„Condițiile de trai ale infanteriei sunt oribile. Nu vezi asta la televizor. Este ceva ce filmăm noi înșine. La televizor se arată doar lucruri frumoase. Eu nu mai cred în parade. Unde este tot acest echipament? Trupe aeriene, pușcași marini. Noi suntem cei care suntem aici acum, `pușcașii marini`. Noi suntem cei din prima linie. Au spus că nu-i vor trimite pe cei mobilizați în prima linie, dar au făcut-o!”, a afirmat soldatul, într-un videoclip publicat de Visegrad 24.

Acesta a adăugat apoi că nu există hrană și provizii, că soldații mor de foame și că coordonarea este un haos total.

„Comandamentul este foarte slab. Armata este o dezamăgire. Nu există hrană, nu există provizii. Suntem în prima linie de cinci zile. În prima zi ne-au dat un prânz la pachet și atât. Nu mai avem mâncare. Murim de foame. Nu avem apă. Nimic nu s-a schimbat în armată de la Al Doilea Război Mondial încoace. Își arată echipamentul doar la parade. Artileria rusă trage de acolo. Nu se vede nimic. Și ei pot trage în noi. E un dezastru! Dacă greșesc coordonatele, ne vor lovi. Suntem oameni obișnuiți care au servit în anii '90, iar acum luptăm pe linia întâi împotriva Ucrainei”, a conchis soldatul.

