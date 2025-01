Mărturiile unui moldovean care luptă pe frontul din Ucraina: „Mi-am luat arma în mână și am plecat la război” VIDEO

Un moldovean care a fost rănit de 3 ori în războiul de la Nistru, luptă în prezent în războiul din Ucraina.

Veteranul Aurel Matei spune că și-a luat imediat arma și s-a dus la război, după ce Rusia a atacat Ucraina.

În cadrul unui podcast, veteranul a mărturisit că a participat la un schimb de prizonieri, și că a văzut realitatea dură de pe front, potrivit unimedia.info.

„Eu am luptat în Bahmut, timp de jumătate de an, unde un număr extraordinar de mare de oameni au decedat. Ucrainenii îți scot soldații morți de pe câmpurile de luptă și îi îngroapă, în schimb pe partea opusă, cifra de 50 de mii de soldați decedați trebuie adăugată încă odată, iar ei nici nu se interesau să identifice morții și să informeze rudele”, spune veteranul Aurel Matei.

„Cu riscul de a muri”

El mai spune că recuperarea morților se face chiar de pe linia frontului.

„Se încearcă recuperarea morților chiar de pe linia frontului. La Bachmut, lupta se dădea casă cu casă, iar dacă aceasta era bombardată tu trebuia să te bagi acolo, la 10-20 de metri de dușmani și să încerci să-i scoți pe militari de sub dărâmături. Chiar cu riscul de a muri. Pe câmpul de luptă era ca o datorie să strângi rănitul, mortul și să-l trimiți acasă”, povestește veteranul.

El povestește și despre o zi în care urma să fie executat un schimb de prizonieri. „Eram invitați pe teritoriile lor, iar după ce își luau prizonierii lor, puteau trage în noi”.

„Noi ceream să ne dea prizonierii care au murit într-un anumit loc, iar când îi dădeau înapoi ei erau într-o stare deplorabilă, foarte slabi. Ei erau închiși într-un anumit loc și ținuți fără mâncare în schimb prizonierii lor erau hrăniți de 3 pe zi și li se permitea să facă baie de 2 ori pe săptămână”, spune Aurel Matei.

„Drumul morții” din Bahmut

„Două ore am fost fugărit de obuze, vedeam cum pe lângă mine treceau mașinile noastre, ei se opreau și credeau că eu nu mai sunt. Aveam o stație cu ajutorul căreia am reușit să cer ajutor. Printre explozii, roiuri de drone zburau deasupra, iar una dintre ele mi s-a părut dubioasă pentru că umbla din urma mea. La un moment dat observ cum din acea dronă cade explozibil, atunci am reușit să mă feresc.

Au venit mașinile și m-au ajutat să ies, iar după ce m-am pornit am primit un explozibil în fața, iar mașina cu care mă deplasam a căzut într-o groapă, am apelat din nou la ajutor însă datorită mașinilor puternice am reușit de unul singur să ies de acolo chiar dacă roțile erau topite.

Conduceam cu viteză mică, iar ajuns în zona de împușcături eu eram obligat să circul cu viteza minimă de 70 km/h, dar nu puteam, atunci am văzut că din partea stângă vine o rachetă, asta a fost scăparea mea. Dacă circulam cu viteza cu care trebuia atunci acea rachetă lovea direct în mine”, își reamintește moldoveanul.

