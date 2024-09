Un nou masacru în Ucraina. Rusia a lovit cu rachete balistice o școală și o unitate medicală: zeci de de morți și peste 180 de răniți VIDEO

Forțele ruse au lansat marți, 3 septembrie, două rachete balistice împotriva orașului Poltava, ucigând cel puțin 41 de persoane și rănind alte 180, a anunțat președintele Volodimir Zelenski.

O instituție de învățământ și o unitate medicală învecinată au fost lovite în atac, care a distrus parțial și clădirea Institutului Militar de Comunicații, potrivit lui Zelenski.

„Intervalul de timp dintre alarmă și sosirea rachetelor mortale a fost atât de scurt încât a prins oamenii în timp ce se îndreptau spre adăpostul antiaerian”, a transmis Ministerul ucrainean al Apărării.

Mulți oameni sunt prinși sub dărâmături, în timp ce salvatorii și medicii continuă să lucreze la fața locului. În jurul orei 14.00, ora locală, serviciile de urgență au salvat 25 de persoane, dintre care 11 au fost recuperate de sub dărâmături, potrivit comunicatului ministerului.

Zelenski nu a furnizat alte detalii, dar a continuat să spună că „rușii vor fi cu siguranță trași la răspundere pentru această lovitură”. Totodată, a repetat apelurile pentru

mai multe arme din partea Occidentului.

