Publicația britanică The Sunday Times a dezvăluit informații despre 13 comandanți ruși acuzați de crime de război în Bucea la începutul anului 2022.

Identitatea comandanților a fost stabilită de avocați independenți și anchetatori folosind date de intelligence din surse deschise, iar toți cei 13 au fost confirmați de autoritățile ucrainene, potrivit novynarnia.com.

Opt dintre ei au fost verificați de Procuratura Generală a Ucrainei și confirmați prin notificări oficiale de acuzație, emise ca prim pas către eventuale procese în instanțele locale sau la Curtea Penală Internațională. Cinci persoane au fost identificate prin notificări legate de subordonații lor, cu referințe în registre militare ruse publice, fără a avea acuzații individuale.

Publicația menționează că peste 80 de soldați aflați sub comandă comună au fost deja identificați oficial ca suspecți în crimele de la Bucea, iar mulți alții nu au putut fi încă identificați. Informațiile despre comandanți au fost confirmate de experți ai fundației juridice Global Rights Compliance.

Pe lista comandanților se află general-locotenentul Alexandr Caiko, comandant al Districtului Militar Estic la începutul războiului din Ucraina, care anterior a condus trupele ruse în Siria și a fost sancționat de Marea Britanie pentru atacuri asupra spitalelor și școlilor din Idlib, soldate cu 1.600 de civili uciși.

Un comandant de nivel mediu, Serghii Ciubarikin, general-maior în prezent, era subordonat direct lui Caiko și conducea Divizia 76 de Parașutiști Gărzi, parte a Districtului Militar Estic. Soldații sub comanda sa ar fi comis majoritatea crimelor, inclusiv execuții, torturi și jafuri în masă. Atât Caiko, cât și Ciubarikin au fost inculpați pentru crime de război.

Subordonat lor a fost Artem Gorodilov, comandant al Regimentului 234. Nu i s-a emis o acuzație oficială, dar SBU consideră că a fost complice la crimele subordonaților săi. Trupelor sale li se impută cel puțin 40 de crime de război în timpul ocupației de o lună a orașului, inclusiv crime, jafuri și violuri. În documente, el apare sub indicativul „Uran”.

Azatbek Omurbekov, locotenent-colonel, a condus Brigada 64 de Infanterie Motorizată de Gardă, una dintre cele mai sângeroase unități din Bucea. A fost sancționat de opt jurisdicții și i s-a emis o acuzație, fiind acuzat de conducerea directă a trupelor implicate în uciderea civililor. SUA au declarat că a comis personal grave încălcări ale drepturilor omului, inclusiv execuții sumare.

Alți comandanți menționați sunt Mykola Sokovikov, 28 de ani, locotenent al Brigăzii 5 de Tancuri de Gardă, condamnat în contumacie la închisoare pe viață la Kiev; comandantul său, colonelul Andrii Kondrov, identificat de SBU, dar fără acuzații personale; și alți ruși precum general-locotenentul Alexandr Sanchik, general-locotenentul Valerii Solodciuk, colonelul Iuri Medvedev, locotenent-colonelul Denis Suvorov, colonelul Alexei Tolmaciot, general-maiorul Vladimir Seliverstov, general-maiorul Vadim Pankov și colonelul Serghii Karasiov.

