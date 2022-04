Grupul de hackeri Anonymous a făcut publice fotografii în care ar apărea autorii masacrului de la Bucea.

Într-o postare pe Twitter, hackerii susțin că aceștia ”au torturat, violat şi ucis oameni în Bucea”.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Lieutenant Colonel Omurbekov Azatbek Asanbekovich, military unit 51460, brigade commander of the 64th separate motorized rifle brigade (Khabarovsk Territory) is responsible for the massacre in #Bucha. #BuchaGenocide #BuchaMassacre

.cc @KarimKhanQC pic.twitter.com/MtICpJgJSl