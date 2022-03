Masacrul înspăimântător coordonat de Rusia în Mariupol. Oficial ucrainean din orașul asediat: "Am înmormântat azi 47 de oameni într-o groapă comună" VIDEO

Forţele ruse au distrus miercuri, 9 martie, un spital de copii şi o maternitate în oraşul asediat, Mariupol, din sud-estul Ucrainei, informează Primăria Mariupolului, conform BBC.

"Forţele de ocupaţie ruse au lansat mai multe bombe asupra spitalului de copii. Distrugerea este colosală", potrivit unei declaraţii postate pe Facebook a oficialilor ucraineni.

Oficialii Primăriei au adăugat că nu cunosc încă numărul exact al victimelor.

”Mariupol. Atac direct al forţelor ruse la maternitate. Oameni, copii se află sub dărâmături. O atrocitate! Cât va mai fi lumea complice în ignorarea terorii? Închideţi în acest moment spaţiul aerian! Opriţi crimele! Puterea e în mâinile voastre, dar se pare că vă pierdeţi umanitatea, a afirmat preşedintele Volodmir Zelenski pe Twitter.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k