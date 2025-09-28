Ucrainenii au atacat o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși. Momentul când sare în aer, filmat VIDEO

Mașina cu ruși, înainte de a fi atacată FOTO Facebook / Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Direcția Principală de Informații (HUR) a Ministerului Apărării ucrainian a raportat distrugerea unui vehicul UAZ care transporta ocupanți ruși în Melitopol, regiunea Zaporojie, temporar ocupată.

HUR a anunțat acest lucru pe Facebook.

„Pe 27 septembrie, a avut loc o explozie la o bază militară rusă închisă și păzită, situată în orașul aerian Melitopol”, se arată în comunicat.

Ca urmare a unei operațiuni complexe și reușite, HUR a distrus un vehicul UAZ Bukhanka împreună cu cel puțin patru operatori de drone ai armatei ruse care se aflau în interior.

După cum s-a raportat anterior, pe 24 septembrie, dronele navale HUR au atacat instalațiile logistice rusești de pe coasta Mării Negre, vizând porturile din Novorossiisk și Tuapse.

