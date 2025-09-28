Ucrainenii au atacat o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși. Momentul când sare în aer, filmat VIDEO

Autor: Luca Dinulescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 18:14
401 citiri
Ucrainenii au atacat o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși. Momentul când sare în aer, filmat VIDEO
Mașina cu ruși, înainte de a fi atacată FOTO Facebook / Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Direcția Principală de Informații (HUR) a Ministerului Apărării ucrainian a raportat distrugerea unui vehicul UAZ care transporta ocupanți ruși în Melitopol, regiunea Zaporojie, temporar ocupată.

HUR a anunțat acest lucru pe Facebook.

„Pe 27 septembrie, a avut loc o explozie la o bază militară rusă închisă și păzită, situată în orașul aerian Melitopol”, se arată în comunicat.

Ca urmare a unei operațiuni complexe și reușite, HUR a distrus un vehicul UAZ Bukhanka împreună cu cel puțin patru operatori de drone ai armatei ruse care se aflau în interior.

După cum s-a raportat anterior, pe 24 septembrie, dronele navale HUR au atacat instalațiile logistice rusești de pe coasta Mării Negre, vizând porturile din Novorossiisk și Tuapse.

Armata lui Putin avansează alarmant pe front. Ce procent din teritoriul Ucrainei a ajuns să fie controlat de Rusia de la începutul anului
Armata lui Putin avansează alarmant pe front. Ce procent din teritoriul Ucrainei a ajuns să fie controlat de Rusia de la începutul anului
Rusia revendică sâmbătă, 27 septembrie, cucerirea a trei sate în estul Ucrainei, unde forțele ruse au efectuat o străpungere. Armata rusă a anunțat, într-un comunicat, că a cucerit...
Zelenski este gata să renunțe la putere dacă se încheie războiul. Promite că se vor organiza alegeri după semnarea unui armistițiu
Zelenski este gata să renunțe la putere dacă se încheie războiul. Promite că se vor organiza alegeri după semnarea unui armistițiu
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu pentru „The Axios Show” că nu intenționează să rămână la conducerea țării în timp de pace și că va cere...
#razboi Ucraina, #Ucraina, #atac, #zaporojie, #melitopol , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
McTominay, pe locul 1! A aparut lista: cum au votat toate cele 100 de tari la Balonul de Aur
Digi24.ro
Summitul militar neasteptat al lui Pete Hegseth starneste ingrijorare si speculatii. Teoria Gen. Ben Hodges, legata de Germania 1935
DigiSport.ro
Si-au revenit! Au batut cu 4-2 dupa ce au fost umiliti, iar acum asteapta meciul cu FCSB

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ucrainenii au atacat o mașină care transporta mai mulți operatori de drone ruși. Momentul când sare în aer, filmat VIDEO
  2. Proxenet la 18 ani. A exploatat tânără de 21 de ani, pe care a pus-o să se prostitueze în mai multe județe
  3. Trump anunţă „ceva special, o premieră” în negocierile din Orientul Mijlociu. Președintele american sugerează că sfârșitul războiului e aproape
  4. Asistente de la ATI cu unghii false și bijuterii, deși este interzis, în spitalul în care au murit șase copii. Ministrul Sănătății: „Sper că au înțeles gravitatea situației”
  5. Rusia a interzis exporturile de motorină și extinde restricțiile la benzină. Andrei Caramitru avansează o dată când pentru Kremlin ar urma „end-game”
  6. Droguri de mare risc, mită și divulgare de informații nepublice. Un nou dosar de amploare a fost demarat de DIICOT
  7. Ministrul Sănătății, noi detalii despre spitalul de copii din Iași unde au avut loc mai multe decese: „Un haos mai mare administrativ și procedural nu am văzut de mult”
  8. Țara europeană care interzice toate zborurile de drone civile pentru a asigura securitatea unui summit european. „Eliminăm riscul ca drone inamice să fie confundate”
  9. America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de angajați federali pleacă marți
  10. Deputatul Nicolae Păun, reclamat la CNCD după acuzațiile că mai multe ONG-uri fac campanii de promovare a homosexualității în comunitățile de romi