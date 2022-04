Momentul când un medic din Ucraina protejează cu propriul corp o femeie rănită, în timpul unui atac al rușilor VIDEO

Medicul Denis Petrenko, voluntar al Crucii Roşii din Ucraina, a devenit erou după ce a apărat o femeie rănită, în Harkov, în timp ce atacurile rușilor erau în desfășurare.

Chiar înaintea unui nou atac, medicul i-a bandajat femeii piciorul.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Apoi, în timp ce colegii săi și membrii ai apărării teritoriale s-au adăpostit în clădirea din apropiere, Petrenko a rămas lângă femeie şi şi-a riscat viaţa.

Când a avut loc bombardamentul, medicul participa la o misiune de livrare de arme și medicamente în Harkov. Duba lor a fost oprită după primul atac, pentru a oferi ajutor răniților.

Atacurile au avut loc în duminica Paștelui catolic. Cel puțin cinci persoane au murit și 18 au fost rănite.

Our brave volunteer Denis Petrenko helping a wounded woman. Heavy shelling did not stop him from doing his duty. She is alive and recovering now! pic.twitter.com/XKQs69cj5H