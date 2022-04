Șase avioane cu medicamente și alimente vor fi trimise în Ucraina din Israel printr-un „pod aerian”, spune ambasadorul israelian în Ucraina, Michael Brodsky.

Anunțul a fost făcut duminică, 10 aprilie, de diplomat pe canalul său de Twitter.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Six cargo planes with medicines and food will be sent to #Ukraine from #Israel via an "air bridge", the Israeli ambassador to Ukraine said. https://t.co/EH2PPj8Mvb